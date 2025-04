Wybierzcie się na rodzinny wyjazd i poznajcie miejsca, w których wasza pociecha będzie miała okazję nie tylko na zabawę, ale otrzyma również wiele wartościowych informacji na temat otaczającego ją świata. Przedstawiamy edukacyjno-rozrywkowy szlak po atrakcjach, które warto zobaczyć w południowych regionach Polski. Zobaczcie sami!

1. Piesze wędrówki po świętokrzyskich szlakach

Twoje dziecko interesuje się przyrodą? Pokaż mu najpopularniejsze pomniki przyrody. W regionie świętokrzyskim możecie podziwiać najstarsze drzewo w Polsce, którym jest Dąb Bartek. Wycieczka będzie znakomitym rozwiązaniem dla wszystkich, lubiących piesze wędrówki połączone z dużą porcją wiedzy.

2. Atrakcje dla fanów motoryzacji w Busku-Zdroju

Jeśli Wasze dziecko wykazuje zainteresowanie motoryzacją, to koniecznie musicie się wybrać do Muzeum “Polska na kółkach”. To tutaj pociechy zobaczą, nie spotykane już na polskich drogach, samochody jak Warszawę, “Ogórka”, czy Syrenkę. Poza autami osobowymi podziwiać można też pojazdy specjalne takie jak Jelcz 003 czy motocykl Junak. A wszystko to do zobaczenia w Busku-Zdroju.

3. Park Jurajski

W województwie Świętokrzyskim na szczególną uwagę zasługuje Bałtowski Kompleks Turystyczny, który jest największym Parkiem Rozrywki w Polsce. Na obszarze 60 ha znajdują się rozmaite atrakcje. W tutejszym Prehistorycznym Oceanarium oraz JuraParku poznacie ciekawostki na temat najstarszych zwierząt oraz staniecie “oko w oko” z największymi morskimi bestiami.

Dodatkową atrakcją jest Zwierzyniec, w którym zobaczycie rzadko już spotykane gatunki zwierząt. Oprócz miejsc edukacyjnych znajdują się tu również atrakcje takie jak rollecoaster, spływ tratwami i wiele innych niespodzianek.

4. Mali Odkrywcy w Węglówce

Miejscowość znajduje się około 60 km od Krakowa. Przyjeżdżający turyści podziwiają tutaj przede wszystkim Obserwatorium Astronomiczne, w którym podczas pogodnych dni prowadzone są pokazy ruchu Słońca, a także Wenus. Natomiast w przypadku opadów deszczu Obserwatorium oferuje prelekcje dotyczące historii placówki oraz pogawędkę na temat zjawisk astronomicznych.

5. Muzeum Misiów w Zakopanem

Twoje dziecko uwielbia pluszowe misie? Zabierz je do Muzeum Misiów w Zakopanem. Dowiecie się tutaj wielu ciekawostek na ich temat, m.in. to kiedy pierwszy raz na świecie pojawił się miś.

Będziecie mieli też okazję obejrzeć Wystawę Misiów Kolekcjonerskich, które reprezentują różne zawody. Dodatkową atrakcją dla dziecka będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z całą rodziną pluszaków. A wszyscy chętni będą mogli zobaczyć też pokaz ruchomych tańczących misiów.

