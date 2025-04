Laurka dla mamy to uroczy upominek na co dzień lub z okazji Dnia Matki. To piękny gest i na szczęście mnogość pomysłów na laurki dla mam wskazują na ich popularność - większą, niż cieszą się kupne prezenty czy kartki.

Dzieci uwielbiają wręczać laurki swoim rodzicom, dziadkom i nauczycielom. Na pewno spodobają im się dopasowane do Dnia Matki i łatwe do wykonania: baloniki z serduszek, kwiatki z rąk i stopek, koperty z serc, odbijanki ze stempelków zrobionych z rolki po papierze toaletowym, czy przestrzenne serca z rączek. Obdarowana mama na pewno doceni kreatywność takiej laurki.

Laurka dziecka dla mamy jest wyrazem miłości, sympatii i szacunku, jakimi darzy bliskie sobie osoby. Taki dar serca pozostanie na długo w pamięci osoby obdarowanej i będzie stanowić miłą pamiątkę. Zobacz kilka pomysłów na oryginalne laurki w formie prac plastycznych i spróbuj wykonać je razem z dziećmi w domu lub przedszkolu. Wręcz laurki w akompaniamencie wierszyków na Dzień Matki. Poniżej kilka inspiracji, jak zrobić laurkę na Dzień Matki.

Spis treści:

Laurka dla mamy z makaronu jest ciekawą, nieszablonową opcją. Każda mama ma w kuchennej szafce makaron, prawda? Warto wykorzystać go, pokolorować farbami lub lakierami do paznokci i przyklejać mocnym klejem do kartek. Tak zrobiona laurka z makaronu kokardki wygląda bardzo imponująco. Nie musi to być kartka z makaronu kokardki - makaron typu świderki, muszelki czy pióra też doskonale nada się do przygotowania laurki na Dzień Matki. Polecamy też przygotowanie laurki z wykorzystaniem makaronu w kształcie literek.

fot. Laurka dla mamy z makaronu/ Adobe Stock, Angelina Zinovieva

Wyjątkowa praca plastyczna na Dzień Mamy, która będzie dla niej idealną laurką może powstać wręcz z niczego. Rolka po papierze toaletowym to wdzięczna baza do tworzenia upominków, zabawek czy właśnie laurki dla mamy. Kształt walca pozwala na stworzenie z rolek wesołych postaci - weź marker w dłoń, a z kolorowego papieru wytnij włosy, spódnicę czy bluzkę. Czy to podobizna mamy? Może tak być!

fot. Laurka dla mamy z rolki po papierze/ Adobe Stock, New Africa

Przygotowanie laurki dla mamy w formie papierowych kwiatów wydaje się proste, ale wymaga precyzji. Kluczem jest wycięcie mały kółek jako środków kwiatów oraz równych płatków. Małe dzieci chętnie chwytają za kredki, więc równie dobrze taką kwiatową laurkę można narysować. Poza tym... czemu miałyby to być tylko kwiaty? Nasza propozycja to tylko sugestia, ale warto pokusić się o narysowanie np. zwierzątek, serduszek, uśmiechów i gwiazdek. Młodsze dzieci przygotują taką laurkę z pomocą rodziców lub pań w przedszkolu, a starsze same posłużą się nożyczkami. Możesz przygotować też kwiaty z bibuły i zrobić laurkę na Dzień Mamy w formie 3D!

fot. Laurka dla mamy w formie papierowych kwiatów/ Adobe Stock, Tatiana Foxy

Taka kartka to dosłownie własnoręcznie zrobiona laurka dla mamy! Przygotuj sztywną kartkę, flamaster i nożyczki. Przyłóż do niej dłoń i odrysuj jej kształt. Następnie wytnij obrys, pokoloruj, ozdób wedle uznania np. koralikami czy brokatem. To piękna, personalizowana kartka, która wzruszy każdą mamę. Młodsze dzieci do wykonania takiej laurki dla mamy będą potrzebowały trochę pomocy, ale opłaca się, bo to pamiętka na lata.

fot. Laurka dla mamy z odrysowanej dłoni/ Adobe Stock, 13 smile

Tulipan z papieru to jeden z prostszych sposobów na stworzenie efektownej kartki z życzeniami na Dzień Matki. Warto przygotować sobie np. czerwony papier, odrysować kilka takich samych kielichów tulipanów, a z kartonu przygotować doniczkę-wazon na wycięte kwiaty. Przyda się oczywiście klej i marker do napisania ciepłych słów czy podziękowań dla mamy. To piękna kartka na Dzień Mamy w formie 3D! Kwiatek z papieru może być też ozdobą i dodatkiem do fizycznego prezentu, np. biżuterii na Dzień Mamy.

fot. Laurka dla mamy - tulipany/ Adobe Stock, 13 smile

Laurka dla mamy 3D zachwyci każdą rodzicielkę. W przypadku tej laurki dla mamy wymagana jest większa wprawa i cierpliwość. Z kawałków papieru należy tworzyć ruloniki, tzw. tutki, i sklejać je, następnie mocując obok siebie. Zwykły klej do papieru może nie wystarczyć i przyda się mocniejszy - warto poprosić o pomoc w robieniu tak wdzięcznej laurki 3D dla mamy tatę lub starsze rodzeństwo. Powstają efektowne kwiaty 3D, które można przykleić na arkuszu papieru i wręczyć mamie w Dzień Matki.

fot. Laurka dla mamy na Dzień Matki 3D/ Adobe Stock, Дарья Колпакова

Laurka dla mamy w kształcie serca zawsze jest trafionym pomysłem. Jak wyciąć serduszko dla mamy? Wystarczy złożyć kartkę na pół i od zgięcia prowadzić krzywą linię aż po sam dół i złożone części wyciąć - wtedy serduszko na laurkę dla mamy będzie symetryczne. Można wyciąć ich kilka i stworzyć piękną kompozycję 3D klejąc je w miejscu zgięć lub fragmentami. Należy pamiętać o życzeniach na Dzień Matki - warto dopisać je w centralnej części laurki.

fot. Laurka dla mamy w kształcie serca/ Adobe Stock, Seventyfour

Kto powiedział, że kwiaty na Dzień Mamy muszą być cięte? Jeśli obdarowywana mama lubi kwiaty doniczkowe, to z pewnością ucieszy ją taka dedykowana jej laurka, która uwzględnia jej zainteresowania i hobby. Postaraj się odwzorować wiernie ulubione kwiaty mamy i to je umieścić na laurce. Mogą być to np. słoneczniki, goździki, szafirki, bratki, tulipany...

fot. Kwiatowa laurka na Dzień Mamy/ Adobe Stock, арья Колпакова

Kolejny przykład na kreatywne zastosowanie rolek po papierze toaletowym. Efektowne obręcze, pomalowane flamastrami i ozdobione kolorowym papierem czule obejmują tulipany dla mamy. To laurka i upominek w jednym - niejedną mamę może zaskoczyć tak kreatywna laurka na Dzień Matki. To też prezent na Dzień Matki DIY w jednym!

fot. Laurka na Dzień Matki z rolki po papierze/ Adobe Stock, misskaterina

Artykuł pierwotnie opublikowany 15.10.2012.

