Zamiast pozawalać dziecku siedzieć znów przed telewizorem albo kolejną godzinę grać na komputerze, zaplanuj aktywnie czas. Będzie wesoło! Wypróbuj ze swoim dzieckiem jedną z naszych propozycji… albo wszystkie po kolei!

Poszukiwacze skarbów

Gdzie: na dworze (pośród drzew i krzewów)

Co robić: schowaj jakiś przedmiot (np. coś słodkiego). Dawaj dziecku wskazówki typu: „Idź do przodu, stój, skręć w prawo, szukaj na dole…”. To trochę takie ciepło-zimno, ale z podpowiedziami.

Wazoniki

Oklejcie słoik kolorową plasteliną. Następnie maluchy ruszają na poszukiwanie kamyczków szczęścia. Znalezione kamyki wrzucają do swoich słoików. Wygrywa ten, kto nazbiera najwięcej kamieni.

Gry planszowe

Tu masz spory wybór – w zależności też od tego, ile gracze mają lat. Jeśli dodatkowo chcesz podarować malcowi nieco ruchu, umówcie się, że kto przegra, ten np. rozdaje sztućce do posiłku lub drapie wygranego po plecach :-)

Zabawa w skojarzenia

Krok 1 – zacznij zabawę, wypowiadając dowolne słowo, np. „słońce”.

Krok 2 – dziecko mówi słowo kojarzące mu się z tym, które powiedziałeś, np. „gorąco”.

Krok 3 – ty szukasz skojarzenia do „gorąco”.

I tak na zmianę. Ogranicz was tylko wyobraźnia.

Skoki przed drabinkę

Potrzebujesz: gazety.

Co robić: potnij gazetę na 5-centymetrowe paski i ułóż na podłodze na wzór drabinki. Dziecko ma za zadanie sprawnie przeskakiwać kolejne szczebelki.

Tę zabawę możecie równie dobrze urządzić na dworze.

