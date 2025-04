Uważamy, że technologia może pomóc dzieciom, nastolatkom i rodzinom bezpiecznie odkrywać, rozwijać się i uczyć online.

Rodzice stoją jednak przed wyzwaniem znalezienia najlepszych sposobów na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w internecie poprzez wybór odpowiednich narzędzi i platform, które wspierają pozytywne doświadczenia.

Google zleciło badanie, w którym wzięło udział prawie 10 000 rodziców dzieci i nastolatków w wieku od 5 do 17 lat z 23 krajów, w tym z Polski. Wyniki badania podkreśliły cztery kluczowe metody, których rodzice używają, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci, znaleźć treści odpowiednie do ich wieku i ustalić właściwy czas spędzony przed ekranem.

Oto cztery rzeczy, które robią rodzice, aby pomóc w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa online.

1. Wczesne rozpoczynanie z dziećmi rozmów o bezpieczeństwie

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców w Polsce (80%) rozmawiała w ubiegłym roku ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, co odzwierciedla rosnącą świadomość wagi poruszania tej kwestii od najmłodszych lat. Ważne jest, że rozmowy te toczą się niezależnie od wieku. Najwięcej, bo 88% rodziców, porusza ten temat z dziećmi pomiędzy 9 a 13 rokiem życia. W grupie 5-8 lat to 80%, a 13-17 to 73%.

Takie proaktywne podejście jest niezbędne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dzieci rozpoczynają korzystanie z internetu w coraz młodszym wieku. Badanie ujawniło, że przeciętne dziecko otrzymuje swój pierwszy telefon komórkowy w wieku około 9 lat. Urządzenia służą do utrzymywania kontaktu z dziećmi (82%), z kolei połowa (51%) rodziców nastolatków w wieku 13+ nie chciała, żeby ich dziecko czuło się wykluczone społecznie.

Znalezienie odpowiedniego momentu na rozpoczęcie rozmowy może być wyzwaniem. 59% rodziców uważa, że zainicjowało te dyskusje we właściwym wieku dla swojego dziecka, 34% żałuje, że nie zaczęła, gdy dziecko było młodsze. Korzystanie z inicjatyw takich jak Asy Internetu może być świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów z młodszymi dziećmi.

2. Korzystanie z limitów czasowych, narzędzi kontroli rodzicielskiej i platform odpowiednich do wieku

W miarę jak dzieci dorastają i stają się nastolatkami, a ich doświadczenia online ewoluują, nasze podejście do bezpieczeństwa w internecie również musi się zmieniać. Dzieci korzystają z różnego rodzaju aplikacji, przy czym aplikacje mediów społecznościowych są znacznie bardziej rozpowszechnione wśród dzieci w wieku 13 lat i starszych - to aż 79%. Rodzice wskazują, że aplikacje edukacyjne (61%) oraz rozrywkowe, takie jak gry (62%) należą do kolejnych najczęstszych powodów, dla których ich dzieci korzystają z internetu.

Co najmniej połowa dzieci, niezależnie od wieku, spędza w sieci co najmniej 1-3 godziny dziennie, podczas gdy ponad 40% rodziców nastolatków w wieku 13-17 lat zgłasza korzystanie z internetu przez ich dzieci przez 3-6 godzin dziennie.

Badanie wykazało, że 39% rodziców korzysta z różnych funkcji kontroli rodzicielskiej, takich jak na przykład Family Link, które pomaga rodzinom w tworzeniu zdrowych, pozytywnych nawyków cyfrowych. 47% rodziców ogranicza czas spędzony przez dzieci przed ekranem, by mieć pewność, że nie korzystają z urządzeń zbyt długo.

Znalezienie równowagi między elastycznymi a restrykcyjnymi kontrolami rodzicielskimi jest kluczowe. To, co działa w przypadku młodszych dzieci, nie będzie odpowiednie dla większości nastolatków. 56% rodziców zamierza dostosować zasady bezpieczeństwa w miarę dorastania dzieci, a używanie takich sposobów, jak nadzorowana forma korzystania z YouTube, może pomóc w zapewnieniu ochrony prywatności i dobrostanu w miarę dorastania dzieci.

3. Skupianie się na kluczowych kwestiach bezpieczeństwa

Ponad połowa ankietowanych rodziców (56%) rozmawiała ze swoimi dziećmi o rozróżnianiu treści prawdziwych od fałszywych – co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu nieprawdziwymi treściami, wiadomościami lub materiałami, które mogłyby zostać wykorzystane do oszukiwania i wprowadzenia w błąd. Prywatność, bezpieczeństwo i nieodpowiednie treści były również kluczowymi tematami, o których rodzice rozmawiają z dziećmi, przy czym 22% rodziców odczuwa większe zaniepokojenie tymi kwestiami niż w poprzednim roku.

Ponad połowa rodziców (62%) uważa, że nauczyciele ich dzieci rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie w internecie. Wraz z szybkim postępem technologicznym, takim jak generatywna sztuczna inteligencja, potrzeba nauczania umiejętności cyfrowych w szkołach , stała się niezwykle istotna. Aby pomóc młodym ludziom bezpiecznie poruszać się po nowej technologii AI, program Experience AI — opracowany we współpracy z Raspberry Pi Foundation i Google DeepMind — wyposaża nauczycieli w szkolenia i zasoby potrzebne do edukowania i inspirowania młodych ludzi w wieku 11-14 lat na temat sztucznej inteligencji.

4. Rozwijanie własnych umiejętności cyfrowych, aby móc udzielać najlepszych porad

Badanie wykazało, że 75% rodziców jest pewnych swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie, ale i tak wyraża duże zainteresowanie dostępem do większej ilości zasobów dotyczących tego tematu. 79% rodziców jest również przekonanych, że ich dziecko poprosi ich o pomoc, jeśli napotka problemy online.

Pomoc rodzicom w wyposażeniu dzieci w odpowiednie umiejętności, aby mogły poruszać się po internecie bezpiecznie i pewnie, jest kluczowa. Google współpracuje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i edukacyjnymi, aby oferować programy, które rozwijają krytyczne myślenie i bezpieczeństwo online. Inicjatywy edukacyjne, takie jak Asy Internetu, Be Internet Citizens, Super Searchers i Wciśnij pauzę, zapewniają wskazówki odpowiednie do wieku, które pomagają rodzicom, nauczycielom, liderom społeczności oraz dzieciom i nastolatkom poruszać się po świecie online bezpiecznie i pewnie. Za pośrednictwem Google.org wspieramy około 70 organizacji w Europie, które prowadzą edukację w zakresie umiejętności cyfrowych.

Współpracując ze sobą – rodzice, nauczyciele, firmy technologiczne i decydenci – możemy pomóc naszym dzieciom czerpać korzyści z internetu, minimalizując jednocześnie ryzyko i zapewniając bezpieczniejsze, bardziej pozytywne doświadczenia online dla młodych ludzi.

