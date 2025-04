Fot. Fotolia

Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci mogą pomóc w przyrządzaniu tradycyjnych potraw. Mieszanie składników, wałkowanie ciasta, lepienie pierogów, wycinanie gwiazdek i dekorowanie ich lukrem to czynności, które sprawią pociechom największą frajdę. Pozwólmy im zatem wąchać, smakować, oblizywać – wspólne gotowanie ma być przyjemnością. W tym czasie kuchnię możemy zamienić w mały plac zabaw.

Oto 4 rady jak zachęcić dziecko do świątecznych przygotowań:

Reklama

1. Płać piernikami za wykonane zadanie

Jeśli upiekłaś już pierniczki świąteczne i schowałaś je głęboko w szafie, zapewne kuszą twoje dziecko. Część z nich możesz wykorzystać w roli waluty! Nagradzaj swoich podopiecznych. W tym celu możesz zorganizować specjalny słoik, w którym za każde wykonane zadanie będziesz umieszczać kolorowe pierniki.

Po zapełnieniu słoiczka maluch w nagrodę będzie mógł je zjeść.

2. Zachęcaj dziecko do sprzątania

Porządkuj kuchnię używając kolorowych pudełek. Warto umieszczać w nich przedmioty jednocześnie je segregując. W jednym pojemniku niech znajdą się plastikowe opakowania, w drugim słoiczki itd. Dzięki temu dziecko będzie wiedziało, w którym pudełku może znaleźć dany przedmiot, a kuchnia będzie wyglądała o wiele weselej.

3. Zachęć dziecko do wspólnego gotowania

Zachęcaj dziecko do gotowania, pokazując, że tę czynność można potraktować jako misję do wykonania.

Zaproponuj np. wrzucanie składników do miseczki, półka niech będzie garażem, w którym mają „zaparkować” wszystkie przyprawy, a do wycierania kuchennego blatu użyj „magicznej” ściereczki.

4. Pozwól dziecku porządzić w kuchni

Jeśli to tylko możliwe daj dziecku swobodę w sposobie wykonania danej czynności i tym samym wzmacniaj jego wiarę w siebie. Rozwinie to również jego kreatywność.

Zobacz także: Dekorowanie pierniczków z dziećmi

Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka w kuchni

Podczas zabawy w kuchni maluch, poza umiejętnością gotowania, dodatkowo nauczy się:

pracy w zespole,

interpretowania i modyfikowania przepisów według własnych upodobań,

zdrowych nawyków żywieniowych.

Reklama

"Sposób w jaki się odżywiamy ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest dawanie dobrego przykładu naszym dzieciom w kwestii właściwego jedzenia. Nie wystarczy tylko dbać o dietę maluchów, trzeba również nauczyć je samodzielnego przygotowywania zbilansowanych posiłków, tak aby w przyszłości mogły stosować te reguły w dorosłym życiu" – mówi Tomasz Kwaśniewski, ekspert i manager marki MOSSO.

Pamiętajmy, że zadania musimy dostosować do wieku i umiejętności małego kucharza. Bardzo ważne jest również dbanie o jego bezpieczeństwo. Nauczmy więc dziecko kuchennego BHP. Wytłumaczmy, dlaczego dokładne umycie rąk, jak też wszystkich składników przed gotowaniem, jest tak ważne dla naszego zdrowia.

Trzeba również ostrzec pociechę, że dotykanie gorącego garnka czy drzwiczek piekarnika może spowodować poparzenie. Sposób na to jest prosty, wystarczy, że dotkniemy wspólnie z dzieckiem bardzo ciepłego (ale nie gorącego) naczynia i pokażemy, że sprawia to ból. Malec z pewnością zapamięta tę lekcję.

Dziecko zaczynające naukę nie powinno też korzystać z ostrych narzędzi. Dlatego powierzmy podopiecznemu czynności bez użycia noży.

Na samym początku nauki gotowania niestety nie będziemy mieć więcej czasu wolnego. Zanim dziecko nabierze wprawy w wypełnianiu powierzonych mu obowiązków minie trochę czasu. Pokażmy dziecku jak należy wykonywać różne czynności – na początku zróbmy je wspólnie z nim oraz przypomnijmy o ich wykonywaniu. Ten trud z pewnością się opłaci. Możliwe, że jeżeli w te święta nauczymy naszą latorośl kuchennych podstaw, to już za kilka lat zaskoczy nas daniem, którego nie powstydziłaby się najlepsza restauracja.

Na podstawie materiałów prasowych quote me

Zobacz także: Co nas denerwuje przed Świętami?