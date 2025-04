Wiele polskich rodzin będzie musiało zwrócić pieniądze otrzymane w ramach świadczenia Rodzina 500+. Nierzadko z odsetkami. Ma być ich około 350 tys. Łącznie do budżetu państwa ma wrócić kwota co najmniej 47 mln zł. A to dopiero początek kontroli.

Z reportażu "Dużego Formatu" wynika, że rząd stara się uszczelnić system, zapobiegając w ten sposób nadużyciom osób, które pobierają świadczenie, choć nie mają do niego prawa lub takowe utraciły. Urzędnicy szczegółowo sprawdzają rodziny, wobec których mają podejrzenia, że biorą pieniądze z 500+ niezgodnie z przepisami. Co więcej, jeśli stwierdzą nadużycia, żądają zwrotu wraz z odsetkami.

Powodów do odebrania świadczenia wychowawczego może być wiele, jednym z nich jest chociażby przekroczenie kryterium dochodowego.

Innym powodem odebrania prawa do pieniędzy może być sytuacja, w której urzędnicy nabiorą podejrzeń, że kobieta, która pobiera świadczenie jako samotna matka, naprawdę żyje z partnerem. W takiej sytuacji znalazła się pani Anna.

To im mówię, że z partnerem dawno się rozstałam, a jedyne, co mnie z nim łączy, to córka. Na końcu zaczęli mi grozić: – Jak się pani będzie awanturować, to każemy pani zwrócić ponad 5 tysięcy z odsetkami, które pani już dostał

- relacjonowała kobieta.