Program 300 zł na każde dziecko prawdopodobnie ruszy już w sierpniu. Premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w Nowym Mieście nad Pilicą zapewnił, że nowe świadczenie wychowawcze na dzieci zasili budżety Polaków jeszcze w tym roku - pisze Gazeta.pl. Oznacza to, że rodzice dzieci uczących się, mogą otrzymać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

300 zł na każde dziecko - gdzie złożyć wniosek?

Nowa inicjatywna rządu - nazywana analogicznie do programu Rodzina 500 plus - 300 plus lub dobry start - ma pomóc rodzicom dzieci i młodzieży w kompletowaniu wyprawek szkolnych. Świadczenie ma być wypłacane raz na rok. Na razie nie są podane szczegóły ubiegania się o 300 plus na wyprawkę szkolną. Póki co, nie wiadomo, gdzie składać wnioski o pieniądze. Jeśli program faktycznie ma ruszyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, to rząd musi się pospieszyć. Do sierpnia pozostało zaledwie kilka miesięcy.

Warunki otrzymania wyprawki - 300 zł na każde dziecko

Wyprawka 300 plus ma przysługiwać na każde dziecko w wieku szkolnym do 18. roku życia. Środki będą mogli pobierać wszyscy rodzice bez dodatkowych kryteriów dochodowych. Nie będzie miała znaczenia również liczba dzieci w rodzinie. Co więcej, rodzice nie będą musieli rozliczać się z wydanych pieniędzy.

Rodzice wiedzą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci. My ufamy Polakom, ufamy rodzicom, ufamy wszystkim -

- powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Czy 300 zł na każde dziecko faktycznie wystartuje w przeciągu najbliższych miesięcy? Czas pokaże! Wszystkie najnowsze informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.

