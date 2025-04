Aby posiłki dziecka były zdrowe, powinny dostarcza mu podstawowych składników odżywczych: węglowodanów, tłuszczów, białka, witamin oraz składników mineralnych. W diecie dziecka powinny zatem znaleźć się produkty ze wszystkich grup: warzywa, owoce, produkty zbożowe, mleczne, mięso i ryby. Są jednak takie produkty, których lepiej dziecku nie podawać lub zadbać o to, by w jego menu pojawiały się okazjonalnie.

Tego lepiej nie podawaj dziecku

1. Słodycze. Natura wyposażyła nas w upodobanie do słodkiego smaku. Warto jednak pamiętać o tym, by tego upodobania nie wzmacniać, a po słodycze sięgać w diecie sporadycznie. Słodycze spożywane zbyt często dostarczają po pierwsze zbyt wielu kalorii, co przyczyniać się może do wzrostu masy ciała – czyli nadwagi i otyłości. Zbyt duża ilość cukrów w diecie może też powodować u dzieci obniżenie apetytu. Warto, jeśli szukamy słodkiego smaku, sięgnąć po owoce, które mają lubiany smak oraz dostarczą dziecku potrzebnych mu do prawidłowego rozwoju witamin.

2. Słone przekąski. Chipsy, paluszki czy precelki to jedne z ulubionych przekąsek osób dorosłych, lecz także naszych dzieci. Niestety poza bardzo dużą ilością soli, mogą zawiera także konserwanty czy tłuszcze nasycone. Dlatego zamiast nich na podwieczorek warto wybrać np. warzywa pokrojone w słupki, owoce czy produkty mleczne. Jogurty lub serki, przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach, przypadną do gustu Twojemu dziecku oraz dostarczą mu wapń i witaminę D, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Zapytaliśmy przedstawiciela marki Danonki o to, jak zatem może wyglądać dobra przekąska dla dziecka.

– mówi Natalia Brewczyńska, starszy kierownik marki Danonki

3. Słodkie napoje gazowane. Choć są kolorowe i przez to wyglądają zachęcająco, to tak naprawdę nie ma w nich nic dobrego. Dostarczają "pustych" kalorii, zawierają duże ilości cukru lub są słodzone innymi substancjami, mogą też zawierać konserwanty i sztuczne barwniki Najlepszym napojem, który pomoże zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu, jest woda. Warto by dziecko nauczyło się zdrowego nawyku picia wody i chętnie sięgało po nią podczas posiłków czy też za każdym razem, kiedy poczuje pragnienie. Pamiętaj także, by zadbać o to, by dziecko zabrało ze sobą wodę do przedszkola.