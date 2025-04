Jako mama śledząca z zamiłowania dziecięcy rynek wydawniczy, dobrze wiem że łatwo pogubić się w ogromie tytułów, kolorowych okładek i zachęcających haseł. Co miesiąc na półkach księgarni pojawia się cała masa nowości, spośród których trudno czasem wyłowić prawdziwe perełki. Ten przegląd z pewnością ci to ułatwi - starannie wybrałam 21 najlepszych nowości książkowych dla dzieci na jesień.

Nowości o przyrodzie

Dzieci uwielbiają książki przyrodnicze. Jesienią będzie w czym wybierać - Zielona Sowa przedstawia „Plotki o zwierzętach” Marcina Kostrzyńskiego, a także piękny „Bałtyk” Rafała Jankowskiego. Wilga prezentuje nowości w dobrze znanej serii Młodzi Przyrodnicy: „Drzewa” i „Rozpoznaję drzewa”. Z kolei wydawnictwo Media Rodzina wprowadza na rynek dwie kolejne części serii przygód Żubra Pompika - „Taniec żurawi” oraz „Wszędzie dobrze, ale w puszczy najlepiej”. Autorem jest Tomasz Samojlik.

Nowości do nauki

Kicia Kocia nie tylko bawi, ale też uczy. Anita Głowińska przygotowała dwie nowe części Akademii Kici Koci: „Dzień z dziadkiem” do nauki angielskiego oraz „Kształty”. Seria „Czytam sobie” od HarperKids, która służy do nauki czytania (i to na różnych etapach!), wzbogaciła się o 5 nowych tytułów. Akademia Mądrego Dziecka poleca... pachnące książeczki, które świetnie wprowadzą malucha w świat znanych i nieznanych zapachów.

Nowe książki z zadaniami

Dobra lektura to jedno, ale podczas deszczowych dni przyda się też porcja kreatywnych zadań i łamigłówek. A tutaj ciekawych nowości nie zabraknie! W serii Akademia Mądrego Dziecka znajdziecie książki z puzzlami - motywy to np. Arka Noego i zabawne zwierzaki. Nowości pojawią się też w serii Zagraj ze mną - Barbie i Psi Patrol kupisz w wersji z kartami do gry w Memo. Polecamy też nowości z serii Odkrywanki - np. z Psim Patrolem i Świnką Peppą. Odkrywanki skrywają w sobie mnóstwo tajemnic i zagadek, to zdecydowanie coś więcej niż tylko zwykłe okienka do otwierania!

Nowości do poczytania

A co ciekawego do czytania? „Cztery pory roku Toli” Anny Włodarkiewicz to kontynuacja znanej i lubianej serii o rezolutnej Toli. „Matylda Odważna i Pralkowy Potwór” Ilony Kosteckiej to historia bardzo odważnej dziewczynki, która sama próbuje poskromić groźnego potwora, na przekór starszemu bratu. Polecam także „Tosia i Julek idą do lekarza” Magdaleny Boćko-Mysiorskiej - zaczyna się sezon chorobowy, a to idealna pozycja, która pomaga oswoić dzieci z wizytami u lekarza. Dla nieco starszych czytelników: „Jaga i Dom na Orlich Nogach”, czyli pozycja pełna magii, czarów i niespodzianek. A jeszcze więcej propozycji - w naszej galerii jesiennych nowości książkowych dla dzieci!

