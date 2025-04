Nie jest łatwo wybrać książeczkę z zadaniami, która będzie dla malucha naprawdę ciekawa. Na rynku jest dostępny tak szeroki wybór tytułów, że zagubiony rodzic z rozpędu może kupić coś, na co znudzony przedszkolak nawet nie zerknie. Napis „książka z naklejkami” wcale nie gwarantuje dobrej zabawy. Pochlebiam sobie, że mam w tej kwestii całkiem spore doświadczenie - wraz z 3-letnią córką przerobiłyśmy już dziesiątki różnych tytułów. W tej publikacji zebrałam więc same najciekawsze. Znajdzie się też coś dla starszaków, które potrzebują zadań o nieco wyższym poziomie trudności.

Koniecznie zajrzyj też do poprzedniej części mojego cyklu, w której polecałam najlepsze jesienne nowości książkowe dla dzieci.

Najlepsze kolorowanki

Moja córka jest fanką kolorowania, dlatego kolorowanki które przedstawiam w przeglądzie, to ścisła czołówka tych najlepszych. „Błyszczące jednorożce” to obrazki z grubymi, brokatowymi konturami, dzięki którym kolorowanie będzie łatwiejsze. Seria „Koloruj i naklejaj” od HarperKids prezentuje ulubionych bajkowych bohaterów - można ich pokolorować, a do tego przykleić! Seria „Maluch koloruje i poznaje” od Zielonej Sowy dodatkowo ćwiczy koncentrację i spostrzegawczość. Nie zapominajmy też o kolorowankach wodnych - to świetna opcja np. na podróż. Jeśli znasz serię przygód Wesołego Ryjka, z pewnością ucieszy cię wiadomość, że jest on bohaterem również 3 części kolorowanek.

Książeczki z naklejkami

Często się zastanawiam, czy aby na pewno kupuję je dla córki, czy może jednak dla siebie ;-) Wyklejanie to niezmiennie frajda dla wszystkich, niezależnie od wieku. Z tej kategorii polecam np. serię „Ubieranki naklejanki”, „Czytanki naklejanki”, „Kreatywne zabawy”. Ostatnio moje (a raczej nasze...) serce skradły „Kosmiczne naklejki”, które świecą w ciemności!

Jeszcze więcej propozycji kreatywnych książeczek z zadaniami można znaleźć w galerii zdjęć. Wszystkie rekomendacje są w pełni przemyślane!

