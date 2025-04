Demencja jest przerażającą chorobą, która dotyka zwykle osoby starsze. Powoduje problemy z funkcjonowaniem mózgu, zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych. Istnieje niestety odmiana schorzenia, która dotyka dzieci. Na chorobę Battena, bo o niej mowa, cierpi 11-letnia Molly Ingham z Wielkiej Brytanii.

Molly była zupełnie zdrową dziewczynką do 6. roku życia. Jej matka Adele w rozmowie z „Daily Mail” opowiedziała, że choroba Molly zaczęła ujawniać się w postaci ataków drgawek, utraty wzroku oraz zaburzeń mowy.

Po wielu miesiącach badań i testów okazało się, że Molly cierpi na chorobę Battena, czyli bardzo rzadką formę demencji dziecięcej. Obecnie 11-latka nie może już samodzielnie funkcjonować, nie chodzi, nie potrafi mówić i straciła wzrok. Oprócz tego nie pamięta niemal niczego, czego nauczyła się w swoim życiu.

Pękło mi serce, kiedy obserwowałam, jak ta pełna radości dziewczynka staje się cicha i traci swoją osobowość. Chociaż Molly ma przyjaciół i chodzi do szkoły specjalnej, nie umie zapamiętać imion innych dzieci. Kiedyś znała każdą piosenkę Disney'a, dziś nawet nie wie, co to bajki. Często ma halucynacje i nie możemy jej uspokoić

- mówi mama Molly