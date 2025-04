W trakcie ciąży organizm kobiety przechodzi wiele zmian i oczywiście wiadomo, jaki jest ich cel: mają zapewnić płodowi prawidłowy wzrost i rozwój. Niestety niektóre z tych zmian niekoniecznie są korzystne i powodują wzrost częstości stanów zapalnych. Ciężarne borykają się zwłaszcza z infekcjami układu moczowo-płciowego, które mają tendencję do nawracania.

Ale nie chodzi tu tylko o dyskomfort kobiety – infekcje takie zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia, wad rozwojowych czy zakażenia maleństwa. Większa częstotliwość zapadania na infekcje wiąże się m.in. ze zmianami hormonalnymi, osłabieniem układu odpornościowego, rozluźnieniem śluzówki sromu i pochwy, podwyższenia pH czy obniżeniem liczby bakterii kwasu mlekowego znajdujących się w pochwie.

Warto wiedzieć, że w okresie ciąży częstotliwość występowania zakażeń intymnych wzrasta aż o 20%, czyli kobieta w ciąży jest nawet o 1/5 raza bardziej narażona na zakażenie, niż gdyby nie spodziewała się dziecka. Ryzyko rozwoju infekcji i przedwczesnego porodu można znacząco zmniejszyć przestrzeganie kilku prostych zasad. Oto nasz minidekalog ciążowej odporności:

1. Codziennie, minimum dwa razy dziennie myj okolicę sromu, najlepiej pod prysznicem lub bidetem, zawsze w kierunku od przodu do tyłu;

2. Do higieny stosuj żele o kwaśnym pH ok. 4,5 (także te do smarowania, które ochronią i ograniczają wzrost chorobotwórczych bakterii i grzybów takie jak prOVag żel)

3. Wybieraj letnie prysznice zamiast kąpieli w gorącej wodzie w wannie;

4. Noś lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów, niezbyt obcisłe;

5. Odpoczywaj i śpij w wygodnej pozycji – najlepiej na lewym boku;

6. Wyklucz całkowicie alkohol, narkotyki i nikotynę (nawet w formie biernego palenia);

7. Jedz dla dwojga, a nie za dwoje – do minimum ogranicz cukry (ponieważ sprzyjają infekcjom grzybicznym!);

8. Dbaj o higienę jamy ustnej, przynajmniej 3 razy dziennie myj zęby;

10. Regularnie stosuj preparaty zalecane przez lekarza, tj. witaminy, kwas foliowy, DHA (zwłaszcza w trzecim trymestrze) i probiotyki (tylko o udowodnionej klinicznie skuteczności).

Dobroczynna moc bakterii Lactobacillus

Na początku ciąży liczba korzystnych dla zdrowia intymnego kobiety bakterii Lactobacillus zmniejsza się. Co prawda zaczyna rosnąć po 21 tygodniu, ale przecież przyszła mama potrzebuje ochrony przez całe dziewięć miesięcy. Lekarze zaobserwowali że jeśli w pierwszym trymestrze ciąży przeważają dobroczynne bakterie Lactobacillus to aż 5 razy zmniejsza się ryzyko stanów zapalnych pochwy w trzecim trymestrze. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia związanych z tym powikłań, ciężarna należy stosować tylko rekomendowane preparaty probiotyczne (najlepiej doustne, które korzystnie oddziałują zarówno na układ moczowo-płciowy, jak i na pokarmowy).

Jak zauważa prof. Tomasz Paszkowski z III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przyjmowanie preparatów zawierających bakterie kwasu mlekowego, ma wyraźne uzasadnienie medyczne i z tego właśnie powodu jest zalecane ciężarnym w profilaktyce przedwczesnych zakażeń i porodów przedwczesnych. Ich stosowanie ma także inne zalety, m.in. poprawia wchłanianie minerałów (cynku, żelaza, wapnia), redukuje ciążowe dolegliwości (nudności, wymioty, zaparcia). Ponadto warto mieć świadomość, że niektóre z zawarte w probiotykach bakterie są zdolne do wytwarzania witamin (biotyny, kwasu foliowego, kwasu pantotenowego, niacyny, B12, K i C).

Jak wybrać najlepszy probiotyk?

Ten doustny preparat spełnia bowiem najwyższe wymagania, m.in. wysoką dawkę bakterii, dopasowanie do populacji, skuteczność potwierdzoną badaniami klinicznymi. Co ważne, probiotyk ten uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i został wyróżniony prestiżową nagrodą – Medalem Europejskim oraz Złotym Laurem Konsumenta. Wiele kobiet by czuć się bezpiecznie zwłaszcza w szczególnych okresach swojego życia poleca sobie prOVag.

Wartym polecenia jest również inVag, posiada wysoką jakość potwierdzoną badaniami klinicznymi. Szczepy bakterii podobnie jak w przypadku prOVag są idealnie dopasowane do specyficznej mikroflory Polek.

A co z leczeniem infekcji, jeśli niestety do niej dojdzie? Zakażenia układu moczowo-płciowego wymagają leczenia pod okiem ginekologa. Przyszła mama nie powinna stosować niektórych chemicznych leków o działaniu przeciwbakteryjnym lub przeciwgrzybiczym, lepiej wcześniej myśleć o profilaktyce, stosując np. żurawinę czy sprawdzone preparaty probiotyczne lub specjalistycznego żelu ochronnego w celu zakwaszania, hamowania niekorzystnych bakterii i grzybów oraz łagodzenia podrażnień.

Specjalista radzi: Jak zmniejszyć ryzyko infekcji intymnych w ciąży