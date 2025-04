1. Jesteś non stop zmęczona

Dlaczego tak się dzieje? Podczas ciąży organizm zużywa mniej więcej tyle energii, ile sportowiec w czasie zawodów. W twoim ciele szaleją hormony, a składniki odżywcze dzielone są na dwoje. Nic więc dziwnego, że po prostu padasz ze zmęczenia.

Jak sobie pomóc? Pobłażaj sobie! Nawet dziesięciominutowa drzemka w ciągu dnia pozwoli ci zregenerować siły. Zamiast kawy wypij szklankę wody. Nie odmawiaj sobie odpoczynku w pracy. Od kilku chwil twojego nicnierobienia firma się na pewno nie zawali.

Kiedy do lekarza? Gdy zmęczeniu towarzyszą omdlenia, duszność, łomotanie serca. Zmęczenie to także pierwsza oznaka anemii.

2. Swędzi cię skóra

Dlaczego tak się dzieje? Podczas kolejnych miesięcy ciąży skóra na brzuchu mocno się napina i swędzi.

Jak sobie pomóc? Spróbuj powstrzymać się od drapania. Zamiast tego kilka razy dziennie wmasuj w brzuch mleczko lub balsam przeznaczone dla kobiet w ciąży. Nawilżona skóra nie powinna tak swędzieć.

Kiedy do lekarza? Jeśli swędzi nie tylko brzuch, ale całe ciało. Może być to objawem stanu przedrzucawkowego.

3. Jest ci duszno

Dlaczego tak się dzieje? Zazwyczaj duszności występują na początku drugiego trymestru, kiedy pod wpływem hormonów obrzmiewają ścianki naczyń krwionośnych, a mięśnie płuc i oskrzeli lekko wiotczeją. W ostatnim trymestrze mogą być spowodowane naciskiem macicy na przeponę.

Jak sobie pomóc? Spokojnie oddychaj. Możesz też rozpylić przed twarzą wodę morską. Wilgotne powietrze sprawi, że poczujesz ulgę.

Kiedy do lekarza? Jak najszybciej, jeśli oprócz duszności zaobserwujesz dodatkowo przyśpieszony oddech, ból w klatce piersiowej, zsiniałe wargi i koniuszki palców.

4. Wymiotujesz od rana do nocy

Dlaczego tak się dzieje? Nudności towarzyszą co drugiej przyszłej mamie i choć zazwyczaj kończą się po pierwszych 12 tygodniach, czasem utrzymują się nawet do końca ciąży. O wiele częściej nudności odczuwają kobiety cierpiące na chorobę lokomocyjną.

Jak sobie pomóc? Jedz często, ale małe porcje. Zanim wstaniesz z łóżka, sięgnij po banana albo kawałek suchej bułki. Pij jak najwięcej, aby uniknąć odwodnienia. Najlepsza jest zwykła woda, możesz dodać do niej szczyptę startego imbiru (działa przeciwwymiotnie).

Kiedy do lekarza? Jeśli wymiotujesz więcej niż dwa, trzy razy dziennie, chudniesz, wymiotom towarzyszy ból brzucha albo gdy nadal wymiotujesz mimo zmiany diety i trybu życia.

5. Puchną ci ręce i nogi

Dlaczego tak się dzieje? Kostki, stopy i dłonie puchną, ponieważ gromadzi się w nich woda. Obrzęki zazwyczaj nie świadczą o niczym groźnym.

Jak sobie pomóc? Pij jak najwięcej wody, bo właśnie ona pomoże ci ustrzec się opuchlizny na ciele. Jak najwięcej leż uniesionymi nogami.

Kiedy do lekarza? Jeśli obrzęki są znaczne i dotyczą nie tylko rąk i nóg, ale także innych części ciała. Zrób to także, jeśli budzisz się już opuchnięta.

6. Bez przerwy boli cię głowa

Dlaczego tak się dzieje? Winę za to ponoszą ciążowe hormony albo zbyt niskie ciśnienie krwi. Chociaż zazwyczaj lekki ból albo zawroty głowy w ciąży nie są powodem do niepokoju, to nigdy ich nie lekceważ.

Jak sobie pomóc? Być może ulgę przyniesie ci delikatny masaż skroni, zimny okład na czoło albo po prostu pochylenie głowy do przodu.

Kiedy do lekarza? Jeśli bóle głowy pojawią się w ostatnim trymestrze albo gdy towarzyszy im ból w podbrzuszu czy problemy z widzeniem. To mogą być oznaki zatrucia ciążowego.

7. Bolą cię plecy

Dlaczego tak się dzieje? Maluszek rośnie, a kręgosłup musi go udźwignąć. Stawy w dole kręgosłupa zaczynają się rozluźniać, żeby ułatwić przejście dziecka podczas porodu, a to zaburza równowagę. Aby ją utrzymać, odchylasz się do tyłu, co powoduje jeszcze większy ból.

Jak sobie pomóc? Ból pleców to dobry powód, by zapisać się na jogę albo na gimnastykę w wodzie. Regularnie ćwicz i nie objadaj się. Unikaj długiego stania oraz siedzenia w jednej pozycji.

Kiedy do lekarza? Gdy ból przeszkadza ci w codziennych zajęciach.

8. Często chce ci się siusiu

Dlaczego tak się dzieje? Rosnąca macica uciska pęcherz, a to sprawia, że czujesz częstszą potrzebę oddawania moczu.

Jak sobie pomóc? Kilka razy w ciągu dnia ćwicz mięśnie Kegla. Naprzemiennie napinaj je, jakbyś chciała powstrzymać strumień moczu i rozluźniaj.

Kiedy do lekarza? Jeśli podczas siusiania czujesz pieczenie albo ból w pochwie. Takie objawy mogą oznaczać infekcję.

9. Krwawisz

Dlaczego tak się dzieje? W pierwszych tygodniach po zapłodnieniu plamienie może być spowodowane zagnieżdżaniem się jajeczka w macicy albo lekkimi niedoborami hormonalnymi. Czasem jednak krwawienie jest objawem problemów z łożyskiem, oznaką nadżerki, skutkiem przedwczesnych skurczów macicy albo przemęczenia. W ostatnich dniach ciąży małe nitki krwi mogą świadczyć o rozwieraniu się szyjki macicy i porodzie.

Jak sobie pomóc? Jak najwięcej wypoczywaj na leżąco, a jeśli lekarz zaleci – do porodu powstrzymaj się od seksu.

Kiedy do lekarza? Jeśli podczas ciąży wystąpi nawet niewielkie krwawienie. Choć często plamienie nie świadczy o niczym niepokojącym, zawsze wymaga konsultacji ginekologa.

10. Masz napięty brzuch

Dlaczego tak się dzieje? Po 20. tygodniu ciąży macica zaczyna przygotowywać się do porodu, ćwicząc kurczenie się i napinanie. To tzw. skurcze Braxtona-Hicksa. Zazwyczaj trwają około 30 sekund i nie sprawiają bólu. Nigdy ich nie lekceważ i powiedz lekarzowi, że je miewasz.

Jak sobie pomóc? Zwolnij tempo. Nie podbiegaj do autobusu, nie zabieraj się do zmywania podłogi. Połóż się i zrelaksuj!

Kiedy do lekarza? Zawsze jeśli zaobserwujesz u siebie te objawy. Gdy czujesz skurcz nie czekaj - natychmiast jedź do szpitala.

