fot. Fotolia

Reklama

1. Imbir

Wiele pań chwali sobie przeciwwymiotne właściwości imbiru. Obawiając się porannych mdłości warto napić się wody z dodatkiem kilku plasterków imbiru, jeszcze zanim wstaniesz z łóżka. Możesz (a nawet powinnaś) stosować go podczas przeziębienia. W domowy i bezpieczny sposób radzi sobie z chorobą działając rozgrzewająco.

Imbir działa także w postaci dodatku do potraw – bez obaw dodawaj go do sosów, zup, mięsa.

Zobacz także: Co w swoim życiu powinna zmienić ciężarna?

2. Mięta pieprzowa

Poprawia trawienie, zapobiega wzdęciom, zapewne nie raz ratowała cię z przejedzenia... teraz możesz ją wykorzystać w roli bezpiecznego środka na mdłości. Napar z mięty pij 2 – 3 razy w ciągu dnia.

3. Rumianek

Ten z kolei dobrze działa w połączeniu z imbirem. Stosuj go w postaci naparu.

4. Majeranek

Nie przesadzaj z jego ilością, ale korzystaj z właściwości zobojętniania kwasu żołądkowego. Jest pomocny nie tylko w zapobieganiu nudności, lecz także przeciwdziała zgadze. 2 łyżki suszonego majeranku zalej gorącą wodą i pij napar. Możesz także po prostu na sucho zjeść łyżeczkę majeranku.

Reklama

5. Melisa

Działa nie tylko uspokajająco na nerwy – powinna uspokoić także twój żołądek. Pij przestudzony napar z 2 – 3 łyżeczek suszu.

Nie zapominaj także o dobroczynnym działaniu innych ziół. Utrzymujące się nudności i wymioty mogą prowadzić do anemii. Zapasy żelaza pomoże ci uzupełnić m.in. herbatka pokrzywowa.

Pamiętaj jednak o tym, że zioła zawierają silne alergeny, dlatego – jeśli przed ciążą nie stosowałaś w/w ziół – poradź się lekarza jaki sposób walki z nudnościami będzie skuteczny, a zarazem bezpieczny dla dziecka.

Zobacz także: Tych ziół unikaj w ciąży!