Gorsze samopoczucie podczas ciąży wiele razy psuje ci humor. Czasem bywasz zaniepokojona tym, co dzieje się z twoim ciałem. Czy słusznie?

Dolegliwość ciążowa nr 1 - swędzi, piecze, szczypie

Podczas siusiania odczuwasz nieprzyjemne swędzenie i pieczenie? Na bieliźnie pojawiły się białe, grudkowate upławy? Najpewniej to infekcja ciążowa pochwy lub dróg moczowych.

Dlaczego tak się dzieje? W czasie ciąży organizm kobiety jest szczególnie narażony na ataki nieproszonych gości – drobnoustrojów oraz grzybów. Przyszła mama częściej cierpi na infekcje drożdżakowe, ponieważ w jej pochwie utrzymuje się podwyższone stężenie cukru, a to sprzyja rozwojowi tych grzybów. Jeśli już kiedyś chorowałaś na grzybicę, pamiętaj, że ta infekcja lubi powracać.

Kiedy do lekarza? Już przy pierwszych objawach umów się na wizytę. Nie bagatelizuj nawet lekkiego swędzenia. Nieleczona infekcja szybko się rozwija, może zagrażać dziecku. Lekarz sprawdzi, co jest przyczyną swędzących dolegliwości, bo podobne objawy ma opryszczka narządów rodnych, która wymaga specjalnej terapii.

Dolegliwość ciążowa nr 2 - zakręciło mi się w głowie...

Ból i zawroty głowy w ciąży mogą pojawić się w każdym momencie. Jeśli nie są spowodowane jedynie strachem przed porodem – lepiej ich nie ignoruj. Nie sięgaj od razu po tabletkę (a jeśli już, wybierz paracetamol). Pochyl głowę, wyjdź na spacer, pomasuj skronie.

Dlaczego tak się dzieje? Ta dolegliwość zwykle jest skutkiem zmieniającego się ciśnienia krwi. Warto je mierzyć – szczególnie jeśli wcześniej miałaś problemy z nadciśnieniem. Innym powodem bólów głowy mogą być zmiany hormonalne. Wtedy nie ma powodu do niepokoju.

Kiedy do lekarza? W pierwszym trymestrze zawroty głowy nie zwiastują niczego groźnego i najczęściej mijają w czwartym miesiącu ciąży. Z konsultacją u ginekologa możesz poczekać do najbliższej wizyty kontrolnej. Ale w ostatnich trzech miesiącach ból głowy w ciąży może być oznaką nadciśnienia indukowanego ciążą. W takim wypadku konieczna jest natychmiastowa konsultacja!

Dolegliwość ciążowa nr 3 - Niebezpieczne plamienia

Nie każde krwawienie w ciąży jest groźne. Może pojawić się, np. gdy jesteś zmęczona albo niewyspana. Gdy zaobserwujesz plamienie, sprawdź jego zapach, obfitość oraz kolor. Zapamiętaj, czy towarzyszył mu ból lub uczucie ucisku w podbrzuszu. Lekarz o to zapyta.

Dlaczego tak się dzieje? Na początku ciąży krwawienia najczęściej wiążą się z zagnieżdżaniem jaja płodowego w macicy, nadżerką lub zmianami hormonalnymi. Plamienia, ból po jednej stronie podbrzusza między 4 a 8 tygodniem ciąży może zwiastować ciążę pozamaciczną (na szczęście to zdarza się rzadko). Plamienia w ostatnim trymestrze mogą być spowodowane nieprawidłowym umiejscowieniem łożyska (tzw. łożyskiem przodującym), jego przedwczesnym odklejeniem się lub rozpoczynającym się porodem.

Kiedy do lekarza? O każdym plamieniu powiedz lekarzowi. Jasnoczerwone krwawienie na początku ciąży może (nie musi!) oznaczać zagrożenie poronieniem. Obfite plamienie i silny ból brzucha pod koniec ciąży może świadczyć o odklejaniu się łożyska. Krwawienie lub plamienie w III trymestrze zawsze wymaga konsultacji z lekarzem lub wizyty na izbie przyjęć!

Dolegliwość ciążowa nr 4 - przedwczesne skurcze

Twardy brzuch w ciąży i przedwczesne skurcze to objawy, których nie możesz lekceważyć. Jeśli się pojawią, połóż się do łóżka i spokojnie oddychaj. Napięcia macicy, które odczuwasz po 20. tygodniu, to normalne zjawisko, ale i tak powiedz o nich lekarzowi.

Dlaczego tak się dzieje? Po 20. tygodniu ciąży macica zaczyna przygotowywać się do porodu, kurcząc się i napinając. Skurcze te, tzw. Braxtona-Hicksa, trwają ok. 30 sekund, nie są dotkliwe. Bolesne i regularne mogą świadczyć o początku porodu.

Kiedy do lekarza? Gdy skurcze nie mijają albo stają się coraz silniejsze, od razu zgłoś się do ginekologa. Jeśli stwierdzi przedwczesną czynność skurczową, najprawdopodobniej zaleci leki hamujące skurcze. Być może konieczny będzie także pobyt w szpitalu.

Dolegliwość ciążowa nr 5 - wstydliwa wilgoć

Wysiłek, śmiech, kichnięcie i... Połowa ciężarnych ma kłopot z nietrzymaniem moczu. Problem nasila się w III trymestrze, bo rozciągnięta macica uciska na pęcherz moczowy i mięśnie dna macicy:

zmniejszysz objawy, wykonując ćwiczenia Kegla – naprzemienne napinanie oraz rozluźnianie mięśni krocza.

– naprzemienne napinanie oraz rozluźnianie mięśni krocza. leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu zazwyczaj nie jest konieczne jednak kiedy dolegliwości towarzyszy ból lub pieczenie, warto skontaktować się z ginekologiem. Może to być objawem infekcji dróg moczowych.

Konsultacja: dr n. med. Wojciech Puzyna, ginekolog położnik, jest dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Św. Zofii w Warszawie

napisane na podstawie artykułu autorstwa Sylwii Niemczyk