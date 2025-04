Baby shower to impreza dedykowana przyszłej mamie oraz maleństwu, które niebawem ma się pojawić na świecie. Przygotowanie specjalnych dekoracji i prezentów, zarówno dla przyszłej mamy jak i maleństwa, trwa wiele tygodni, a wszystko po to, by ciężarna zapamiętała tę imprezę na całe życie.

Reklama

Organizatorki baby shower bardzo dużo uwagi przykładają wyborowi dekoracji oraz decyzji dotyczącej prezentu dla przyszłej mamy, aby obsypać ją przydatnymi drobiazgami. Równie ważne jest stworzenie idealnej atmosfery poprzez organizację gier i zabaw na baby shower, które umilą czas ciężarnej i jej najbliższym przyjaciółkom. Poniżej prezentujemy najmodniejsze gry i atrakcje, które na pewno będą świetną rozrywką podczas tego spotkania.

Spis treści:

Podczas organizacji baby shower i wyboru konkursów oraz atrakcji na ten dzień, warto przygotowaćgry, w których główną uczestniczką będzie przyszła mama. Takie zabawy zapewne przyniosą jej wiele radości i zapewnią ją, że to właśnie ona jest najważniejszą osobą w tym dniu. Warto pamiętać, że zabawy na baby shower należyprzygotować znacznie wcześniej, aby mieć pewność, że będzie możliwość ich przeprowadzenie. Trzeba też mieć na uwadze samopoczucie najważniejszej uczestniczki baby shower.

Sesja zdjęciowa na baby shower



Zaproszenie na imprezę baby shower profesjonalnego fotografa to wspaniała atrakcja zarówno dla ciężarnej, jak również dla wszystkich uczestniczek imprezy. To idealny pomysł na zachowanie wspomnień ze wzruszającego spotkania, dzięki którym ulotność tych chwil będzie zachowana na zawsze. Podczas sesji zdjęciowejprzyszła mama ma szansę poczuć się jak prawdziwa modelka, przybierając różne pozy. Również uczestniczkibaby shower mogą świetnie bawić się, pozując razem z mamą i brzuszkiem. Ta pamiątka dla młodej mamy oraz maleństwa, które dopiero ma się pojawić na świecie, będzie jednym z cudowniejszych prezentów na baby shower na przyszłość.

fot. Sesja zdjęciowa na baby shower / Adobe Stock, Svyatoslav Lypynskyy

Odlew brzucha ciężarnej



Do tego potrzebny będzie specjalny zestaw, który można zakupić przez internet. Składa się on z kilku gipsowych bandaży, którymi należy owinąć brzuch ciężarnej. Następnie należy odczekać, aż gips zaschnie i delikatnie zdjąć odlew. Taka pamiątka może być świetną dekoracją domu, którą dodatkowo można ozdobić odciskami rączek lub nóżek maleństwa, kiedy pojawi się na świecie. Zapewniamy, że to bardzo dobry pomysł na zabawę podczas baby shower, która dostarczy wielu śmiesznych sytuacji.

Istnieje również inna wersja gry i zabawy z brzuchem - jest to ozdabianie ciała mamy różnokolorowymi rysunkami, a następnie utrwalenie ich na fotografiach. W tym wypadku należy pamiętać, aby farbki zawierały składniki kosmetyczne bezpieczne dla ciężarnej.

Test wiedzy o macierzyństwie na baby shower



Jedną z podstawowych zabaw na baby shower jest test wiedzy. Zabawa polega na odpowiadaniu na pytania związane z macierzyństwem. Bardziej doświadczone przyjaciółki i koleżanki przygotowują listę pytań, które mogą sprawdzać wiedzę przyszłej mamy. Pytania mogą dotyczyć karmienia, zmian pieluchy czy rozwoju maluszka. Ta wspólna zabawa to także bardzo dobra możliwość do wymiany doświadczeń i wzbogacenia wiedzy na temat opieki nad dzieckiem, która zapewne bardzo przyda się ciężarnej kobiecie.

Podczas tej zabawy można też wprowadzić elementy sprawdzające praktyczne umiejętności przyszłej mamy. Do tej zabawy przydadzą się także gadżety - na przykład smoczek, ubranko, pieluszka i wiele innych. Mama może zaprezentować zakładanie pieluszki na nadmuchany balon czy ubieranie pluszowego misia. Również każda z uczestniczekbaby shower może zaprezentować swoje umiejętności w tych wyzwaniach.

Rozpoznawanie smaków na baby shower

Każda z uczestniczek częstuje przyszłą mamęróżnymi daniami ze słoiczków dla niemowląt. Ta zabawa na baby shower polega na tym, aby kobieta z zawiązanymi oczamiodgadła, jakim smakiem została poczęstowana. Oczywiście zabawa ta nie musi się ograniczać jedynie do potraw stricte dziecięcych. Każda z zaproszonych kobiet może przygotować swój ulubiony smak i właśnie nim poczęstować mamę. Ta wspaniała atrakcja na baby shower może dostarczyć wiele śmiechu, ponieważ odpowiedzi mogą być nieprzewidywalne.

fot. Słoiczki z jedzeniem dla niemowląt / Adobe Stock, Afrika Studia

Podczas organizacji baby shower także wszystkim gościom należy zapewnić rozrywkę i zaangażować ich do czynnego udziału w imprezie. Do tego typu zabaw możesz wykorzystać różne gadżety i przedmioty, a także poszukać wielu pomysłów w internecie. Możecie zorganizować:

Quiz wiedzy o przyszłej mamie



Organizacja tej zabawy na baby shower powinna należeć do uczestniczki, która najlepiej zna przyszłą mamę. Pytania dotyczące kobiety w ciąży mogą mieć związek z oczywistymi faktami z jej życia - na przykład daty jej urodzin, ulubionych książek i zespołów. Interesujące będą także zagadki, które do tej pory były tajemnicą z czasów młodości lub ciekawych wydarzeń z jej życia, o których wiedzieli tylko najbliżsi. W tym celu do zabawy można wciągnąć również rodziców i rodzeństwo ciężarnej, którzy mogą zdradzić ciekawe historie.

Zadaniem uczestniczek będzie oczywiście udzielenie odpowiedzi na jak największą liczbę pytań. Niektóre odpowiedzi mogą być wręcz zaskakujące. Ta udawana rywalizacja może przynieść jeszcze więcej wspomnień dotyczących ciężarnej kobiety, dzięki czemu baby shower będzie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Aby urozmaicić tę grę na baby shower jeszcze bardziej, można wykorzystać zdjęcia z dzieciństwa kobiety, która jest główną bohaterką imprezy.

fot. Quiz wiedzy na baby shower / Getty Images, Andersen Ross

Gra „mama czy tata”



Ta zabawa jest ściśle związana z obowiązkami rodziców, pojawiającymi się zaraz po przyjściu na świat dziecka. Można przygotowaćpytania dotyczące tego: kto będzie wstawał do dziecka w nocy, kto będzie je kąpał, który z rodziców będzie sprzątał po dziecku lub czytał mu książki na dobranoc. Możliwości jest naprawdę wiele, ogranicza to niemal tylko wyobraźnia uczestniczek.

Po zakończeniu zabawy można zachować karty z odpowiedziami i możecie wręczyć je tacie dziecka, żeby miał świadomość przydziału swoich obowiązków po rozwiązaniu. Taka ściągawka świetnie sprawdzi się w organizacji nowej rzeczywistości po przyjściu dziecka na świat.

Test z pytaniami dotyczącymi dziecka



Wspaniała zabawa na baby shower to także typowanie imienia dla maluszka. Do tej zabawy potrzebna będzie karteczka oraz długopis. Każda z uczestniczekprzyjęcia zapisuje na niej swoje imię. Następnie musi podać imię dla dziecka, które według niej zostanie wybrane przez rodziców po narodzinach. Dokonać można tylko jednego wyboru! Zabawę te można również nieco rozszerzyć i poprosić uczestniczkibaby shower o zgadnięcie wagi i wzrostu maleństwa oraz godziny i terminu porodu. Po narodzinachmaluszka świeżo upieczona mama może sprawdzić typy swoich przyjaciółek i ogłosić na forum zwyciężczynię, która była najbliżej poprawnych odpowiedzi. Dla wygranej cioci mama i dziecko mogą przygotować drobny upominek - na przykład obrazek z odciskiem rączki lub nóżek małego człowieka.

Pytania dotyczące dziecka mogą także dotyczyć jego wyglądu i cech charakteru - jaki będzie miał kolor włosów i oczu, czy będzie spokojne, czy bardzo aktywne, jakie zabawki będzie lubiło. Z czasem przyszli rodzice mogą na bieżąco weryfikować odpowiedzi uczestniczekbaby shower i informować je, która z cioć najlepiej przewidziała przyszłość.

Życzenia dla maluszka



To może być jedna z najbardziej wzruszających atrakcji baby shower. Wszystkie uczestniczki mogą przygotować specjalne kartki, na których napiszą ciepłe słowa na przyszłość dla maluszka. Mogą być to cytaty, fragmenty książek, opisy wydarzeń związanych z ciężarną. Zarówno przyszła mama, jak i maleństwo za kilka lat mogą mieć niezwykłą pamiątkę z tego dnia, wiedząc, że wokół nich jest grono oddanych i bliskich osób. Zebrane na baby shower kartki i pamiątki warto zebrać w jednym, wyjątkowym pudełku, w którym będą one bezpiecznie przechowywane.

Impreza baby shower dla przyszłej mamy to bardzo ważne wydarzenie. Zaprasza na nią najbliższe sobie kobiety, które odgrywają w jej życiu bardzo ważne role. Przy organizacji baby shower dużą rolę odgrywa wybór odpowiedniego miejsca, zakup lub wykonanie dekoracji oraz przygotowaniepoczęstunku na imprezę. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej rozrywki podczas spotkania w kobiecym gronie.

Zabawy i konkursy można zorganizować samodzielnie lub skorzystać z wielu rozwiązań dostępnych w internecie - na przykład wzorów pytań dotyczących rodziców. Część z atrakcji na baby shower oczywiście powinna dotyczyć mamy, pozostałe rodzaje gier warto przygotować z myślą o małym człowieku. Dobrze zaplanowane i zorganizowane atrakcje pozwolą na stworzenie niezapomnianej atmosfery i sprawią, że przyjęciebaby shower na wiele lat zostanie w pamięci przyszłej mamy oraz jej najbliższych przyjaciółek.

Reklama

Czytaj także:

Zastanawiasz się, jakie atrakcje na urodziny dziecka w domu będą najlepsze? Mamy 20 superpomysłów

Keto przekąski - doskonałe pomysły na niskowęglowodanowe przystawki bez cukru

Prezent dla przyszłej mamy - 10 przydatnych i kobiecych pomysłów