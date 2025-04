Marka Philips Avent nieustannie wspiera młode mamy od momentu poczęcia, aż po samo rozwiązanie i kolejne miesiące życia maluszka. Choć 26 maja większość spodziewających się dziecka jeszcze nie otrzymuje życzeń, to panie w ciąży już czują się mamami i chciałyby świętować Dzień Matki, bo wiedzą, że już za chwilę ich świat całkowicie się zmieni, a one staną się dla swojego maluszka najważniejszymi osobami. Philips Avent zdaje sobie jednak sprawę, że te wszystkie piękne emocje przeplatają się często z pewnymi obawami. Dlatego Philips 18 maja zaprasza panie w ciąży do swojej siedziby na specjalne spotkanie, podczas którego mamy otrzymają nie tylko pierwszy prezent z okazji Dnia Matki, ale przede wszystkim potrzebne profesjonalne porady.

Przyszłe mamy spotkają się z położnymi oraz konsultantką laktacyjną, które udzielą bezpłatnych profesjonalnych porad, a także ze specjalistami Philips Avent, którzy m.in. opowiedzą o unikatowej linii Avent Natural i innych produktach marki. Philips doskonale rozumie, że diagnostyka i zwrócenie uwagi na szczegóły pomaga mamom czuć się pewniej i spokojniej, dlatego na przyszłe mamy czeka też możliwość wykonania badania USG przeprowadzonego na aparatach Philips przez lekarza ginekologa-położnika.

Spotkanie dla przyszłych mam odbędzie się 18 maja 2017 r. w godzinach 9.45-16 w siedzibie Philips Polska przy Alejach Jerozolimskich 195 B w Warszawie. Szczegółowa agenda poniżej:

I TURA

09:45 - powitanie Philips

09:55 - wybór 12 osób na USG

10:00 - prezentacja położnej

10:30 - prezentacja konsultantki laktacyjnej

11:00 - wybór 12 osób na USG

11:15 - prezentacja Avent

11:45 - quiz z nagrodami

II TURA

11.50 - powitanie Philips

11:55 - wybór 12 osób na USG

12:00 - prezentacja położnej

12:30 - prezentacja konsultantki laktacyjnej

13:00 - wybór 12 osób na USG

13:15 - prezentacja Avent

13:45 - quiz z nagrodami

III TURA

13.50 - powitanie Philips

13:55 - wybór 12 osób na USG

14:00 - prezentacja położnej

14:30 - prezentacja konsultantki laktacyjnej

15:00 - wybór 12 osób na USG

15:15 - prezentacja Avent

15:45 - quiz z nagrodami

Zapraszamy!