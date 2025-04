Wzrok kobiety może się zmienić w czasie ciąży lub po niej. Jeśli się pogorszy, to nie znaczy, że tak już zostanie. Może to być okresowe i minąć jakiś czas po porodzie. Czasem oczy mogą tylko piec, łzawić albo stać się suche. Niektórym zmianom można zapobiec lub zmniejszyć ich objawy. Wystarczy stosować się do kilku zasad.

Co może się stać ze wzrokiem w czasie ciąży?

Jeśli przyszła mama nigdy nie miała problemów ze wzrokiem, wówczas istnieje szansa na to, że nie wystąpią one także w czasie ciąży. Ewentualnie wzrok może ulec niewielkiemu i przejściowemu pogorszeniu.

Odpowiedzialne są za to hormony ciążowe, które wpływają także na narząd wzroku (m.in. na stan rogówki, twardówki czy soczewki oka). Może to doprowadzić do zaburzeń refrakcji, astygmatyzmu (widziany obraz jest nieostry) czy krótkowzroczności. Zazwyczaj są to jednak zmiany przejściowe i po urodzeniu dziecka wzrok wraca do stanu sprzed ciąży.

– Zmiany hormonalne, mogą powodować powstawanie obrzęków w gałce ocznej czy zatrzymanie wody w tkankach bogatych w kolagen – tłumaczy dr Andrzej Styszyński, okulista i konsultant Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. – Ponadto hormony zmieniają skład łez, dlatego kobiety w ciąży noszące soczewki kontaktowe dosyć często narzekają, że oczy łzawią lub pieką – dodaje.

Inną grupę stanową te przyszłe mamy, które jeszcze przed ciążą miały wykrytą wadę czy chorobę wzroku i korygują swój wzrok poprzez okulary lub soczewki kontaktowe.

Co zrobić, gdy w ciąży pojawi się problem ze wzrokiem?

Wada wzroku a opieka okulisty w czasie ciąży

Przyszła mama, która posiada już wadę wzroku powinna być pod stałą opieką okulisty. Tylko ten specjalista jest w stanie ocenić, czy zachodzące zmiany (w ostrości widzenia) są naturalne dla tego szczególnego okresu, czy może są sygnałem niepokojącej zmiany, zachodzącej w narządzie wzroku. Ponadto podczas wizyty zostanie zbadane ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz stan siatkówki. Okulista zadecyduje także, czy konieczna będzie zmiana szkieł, czy też przyszła mama będzie mogła nosić okulary/soczewki sprzed ciąży.

W przypadku soczewek kontaktowych, specjaliści często radzą, aby w okresie ciąży zamienić je na okulary – zwłaszcza wtedy, gdy nosząc je, pojawią się takie objawy jak: pieczenie, zaczerwienie oczu czy uczucie „piasku w oczach” (tzw. zespół suchego oka). Szacuje się, że nietolerancja na soczewki kontaktowe dotyczy ok. ¼ przyszłych mam.

Jak przyszła mama powinna dbać o wzrok?

Kobiecie ciężarnej z wadą wzroku nie zalecane jest spędzanie przed monitorem komputera więcej niż ok. 4 h dziennie. Niestosowanie się do tej zasady, może stać się przyczyną powstania wspomnianego zespołu suchego oka. Nie wolno jej także dźwigać – ze względu na ciążę, ale także dlatego, aby zapobiec odklejeniu się siatkówki. Ponadto na narząd wzroku dobrze wpłynie specjalna dieta bogata w beta-karoten i witaminę A (znajdziemy je m.in. w takich produktach jak: dynia, marchew, morele czy szpinak).

3 proste ćwiczenia na poprawę wzroku

Na podstawie materiałów prasowych Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (KRIO).