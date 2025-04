Wymioty w ciąży

Witam. Jestem w 13. tygodniu ciąży. Do tej pory czułam się w miarę dobrze, teraz jednak zaczęłam wymiotować pomimo tego, że czasem nic nie zjem, to i tak wymiotuję. Zawsze wymiotuję po jogurtach i serkach homogenizowanych. Po zwykłych pokarmach od czasu do czasu... dodatkowo towarzyszy mi często okropny choć chwilowy ból brzucha, a także mam niskie ciśnienie, np. 85/60, przez co jestem nie do życia... Proszę o odpowiedź. Martwię się, bo to moje pierwsze maleństwo i nie martwię się o siebie, ale o moje przyszłe szczęście... proszę mi pomóc... z góry dziękuję.

gangsterka_18

U większości ciężarnych wymioty mijają po 12. tygodniu ciąży, ale niestety nie zawsze tak jest - czasem przedłużają się do 16. tygodnia . Gdyby wymioty były silne i częste, proszę udać się do lekarza. Podobnie z bólem brzucha - jeśli są to bóle jak na miesiączkę, tzn. bóle zlokalizowane w dole brzucha. Proszę spróbować rano pić szklankę wody przegotowanej z jedną łyżeczką imbiru. Jeść raczej mniej a częściej i unikać podejrzanych potraw - tłustych, smażonych itp. Proszę na jakiś czas odstawić serki i jogurty - jak widać, nie służą pani. Jeśli „jest pani nie do życia”, to może pani wypić małą filiżankę kawy, raz dziennie. Niektóre dolegliwości w ciąży trzeba przetrwać (przez jakiś czas), a one potem miną.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna