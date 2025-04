Wymioty w 4. miesiącu ciąży

Witam. Jestem obecnie w 4 miesiącu ciąży i zaniepokoiły mnie trwające w dalszym ciągu wymioty, które są tak intensywne jak na początku ciąży. Wymiotom towarzyszy biegunka i osłabienie. Bóle podbrzusza są normalne ale czasami te bóle są nie do wytrzymania i za bardzo nie wiem, co mam robić? Lekarz jakiś czas temu powiedział, że to minie, tylko kiedy? Na usg wychodzi wszystko dobrze, jednak mój stan mnie bardzo niepokoi, czy może być tak, że lekarz czegoś nie widzi? To moja pierwsza ciąża i bardzo się boję. Proszę o radę.

Emilia 24

Raczej nie jest tak, że lekarz czegoś nie widzi – ponieważ wymioty u ciężarnych z reguły związane są z przystosowaniem się organizmu do odmiennego stanu jakim jest ciąża. Generalnie wymioty u ciężarnych ustępują około 12-16 tygodnia ciąży. Jeśli się utrzymują nadal, są coraz gwałtowniejsze i częstsze do 5-10 razy w ciągu dnia, o każdej porze dnia, niezależnie od tego czy żołądek jest pusty czy nie, podwyższenie temperatury ciała, utrata masy ciała mogą to być niepowściągliwe wymioty ciężarnych. O tym świadczą wyniki badań laboratoryjnych - np. badanie moczu. Na wizycie proszę zgłosić o tych objawach lekarzowi. Podaję kilka domowych sposobów na biegunkę:

1. jedz gotowane w wodzie lub na parze marchewki

2. mus jabłkowy - w jabłkach są naturalne pektyny

3. Acidophillus - bakterie, które warunkują prawidłową florę bakteryjną w jelitach. Jeśli uniknie ona zniszczeniu np. przy leczeniu antybiotykami to należy ją odnowić poprzez przyjmowanie pałeczek kwasu mlekowego np. preparat Lakcid lub Provag (dozwolone dla ciężarnych)

4. otręby - działają jak gąbka - absorbują nadmiar płynów

5. ciepłe płyny - np. woda z cytryną, herbata z mięty.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna