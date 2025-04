Wymioty w 18 tygodniu

Jestem przez ostatnie 1,5 tygodnia bardzo niespokojna. Obecnie jestem w 18 tygodniu ciąży, a mdłości i wymioty minęły mi w 13 tyg. ciąży. Na święta byłam w domu i w 16 tyg. robiłam usg w Polsce wszystko było ok. Po powrocie do domu, a mieszkam w Irlandii, miałam pierwsze badanie usg w 17 tygodniu. Bardzo dziwnie czułam się po tym usg, ponieważ lekarz bardzo mocno naciskał mi na brzuch. Od tamtego momentu bolał mnie brzuch i miałam mdłości. Potem zaczęły się wymioty, a ból brzucha się utrzymuje. Nie jest on jednostajny, ale co jakiś czas. Nie mogę pracować, bo jest mi ciężko. Wracam z pracy i wymiotuję. Jak leżę jest dobrze ale jak wstanę zrobić obiad albo żeby wyjść do pracy cały czas się męczę. Czy jest to normalne czy jest to spowodowane tym mocnym usg?

ewelinaj22

Myślę, że przyczyną nie jest sposób wykonania usg. Nawet taki sposób wykonania usg nie dawałby takich objawów przez długi czas. Proszę zastosować wszystkie sposoby łagodzenia dolegliwości tzn. jeść mniej a częściej, rano przed wstaniem łóżka zjeść herbatnika lub wypić szklankę wody przegotowanej, należy jeść na to co ma się ochotę (oczywiście nie jakieś szkodliwe pokarmy). Jeśli wymioty nie ustąpią proszę udać się do lekarza. Niektórzy uważają, że wrażliwość na zapachy oraz mdłości są wynikiem niedoboru cynku - zawarty on jest w rybach, mleku, słoneczniku oraz ziarnach pszenicy. Jeśli coś panią niepokoi proszę udać się do lekarza, który zbada panią i postawi diagnozę.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna