Wybór imienia dla dziecka nie jest sprawą prostą. Nierzadko imię, które nam się podoba, jest nie do przyjęcia dla naszego partnera. Niezależnie od sporu, imię dla dziecka nie może być byle jakie, musi być wyjątkowe! Jakie trendy w nazewnictwie dominowały w minionym roku?

Wybierając imiona dla dzieci, rodzice kierują się kilkoma zasadami. Są to:

1) znaczenie imienia;

2) popularność imienia (moda);

3) tradycja (nadawanie imion po członkach rodziny);

4) inspiracje filmowe bądź literackie;

5) imiona odpowiednie do znaku zodiaku lub numerologii;

6) posiadanie świętego patrona;

7) imię należące do kogoś znanego i cenionego;

8) dobre skojarzenia.

We wszystkich tych kryteriach ważna jest jedna zasada - imię musi się podobać. Zwykle dla rodziców ważne jest, by do dziecka można było zwrócić się pieszczotliwym zdrobnieniem, by imię było łatwe do wypowiedzenia przez obcokrajowców, a także, by w dorosłym życiu dziecko nie miało problemu z przedstawianiem się, np. - Jestem Stanisława (poważnie), Stasia (banalnie), Staszka (kumpelsko) – imię zabarwione emocjonalnie, brak neutralnego odpowiednika. - Jestem Ewa (neutralnie).

Niezależnie od wyboru, dziecku trzeba nadać imię, które później i jemu samemu będzie się podobać. Popełniając błąd, możemy narazić je na żarty i docinki ze strony rówieśników (np. modne swojego czasu męskie imię Ariel, to obecnie nazwa proszku do prania i imię disney'oskiej Małej Syrenki). Z drugiej strony, wybierając imię popularne, skazujemy dziecko na to, by było kolejną Julią czy Kubą w klasie i w żaden sposób się nie wyróżniało. Dzięki oryginalnemu imieniu, można zostać łatwiej zapamiętanym – w pamięci szybciej utkwi Ksenia aniżeli kolejna Kasia.

Pamiętaj jednak, że niektórych imion nadać w Polsce nie można! Rada Języka Polskiego zaleca nadawanie imion polskich, a więc np.: Katarzyna a nie Catherine, Marcin a nie Martin. Nie powinno się też nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak np. gwiazdka, stokrotka oraz od nazw geograficznych, np. Paris.

Zwróć uwagę na pisownię. W Polsce nie używa się lietr "x" i "v", dlatego nazwać dziecko musisz np. Feliks a nie Felix lub Wiktoria a nie Victoria

Nie można także nadawać imion budzących ujemne skojarzenia i krzywdzących dziecko, np. Belzebub, Kurtyzana, Lucyfer.

Pamiętajmy, że imię silnie oddziałuje na kontakty międzyludzkie. Imiona pozostają w pamięci innych ludzi i przechodzą do historii.

Jakie imiona wybierali inni rodzice w minionym roku? Czytaj dalej.

Ranking imion 2011 roku

Po długiej dominacji „Julii” - imię to spadło w rankingach na czwartą pozycję. Polscy rodzice rozsmakowali się za to w imieniu "Lena", które zrobiło obłędną karierę i jest obecnie numerem jeden. Nadal wysoko ceni się „Maję” i „Zuzannę”. Wśród imion chłopięcych pierwsze miejsce zajął "Szymon", zrzucając z tronu popularności "Jakuba" i "Filipa".

Oto 20 najczęściej nadawanych imion w Polsce w minionym – 2011 roku!

Dziewczynki

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2011 roku:

1) Lena;

2) Maja;

3) Zuzanna;

4) Julia;

5) Wiktoria;

6) Amelia;

7) Aleksandra;

8) Oliwia;

9) Natalia;

10) Zofia;

11) Martyna;

12) Anna;

13) Alicja;

14) Emilia;

15) Hanna;

16) Nikola;

17) Marta;

18) Gabriela;

19) Milena;

20) Nadia.

Chłopcy

Najpopularniejsze imiona dla chłopców w 2011 roku:

1) Szymon;

2) Jakub;

3) Filip;

4) Kacper;

5) Michał;

6) Mateusz;

7) Bartosz;

8) Wojciech;

9) Adam;

10) Jan;

11) Piotr;

12) Wiktor;

13) Dawid;

14) Antoni;

15) Igor;

16) Mikołaj;

17) Karol;

18) Aleksander;

19) Marcel;

20) Kamil.

