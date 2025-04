W trakcie ciąży niełatwo o spontaniczny seks. Trudno skupić się na własnych doznaniach, gdy myśli krążą wokół smyka... Ty możesz się bać, czy nie zaszkodzicie maluszkowi, mąż – czy nie sprawi bólu tobie... Sprawdź, jak się bezpiecznie kochać, gdy dziecko jest w drodze!



1. Co maleństwo czuje w trakcie współżycia?

Maluch jest chroniony wewnątrz worka owodniowego, do którego podczas stosunku nie wnikną drobnoustroje ani plemniki. Macica od strony szyjki jest zaś zamknięta warstwą śluzu. W trakcie twojego orgazmu dziecko czuje jedynie delikatne, kołyszące ruchy. W ostatnich tygodniach ciąży orgazm może spowodować niegroźne skurcze, trwające nawet do 30 minut po stosunku.

2. Czy przestałam być dla partnera atrakcyjna?

Większość mężczyzn pozytywnie reaguje na zaokrągloną talię i pełne piersi. Może się jednak zdarzyć, że przyszły tata czuje się nieswojo. Może jest mniej spontaniczny, bo podświadomie obawia się, że zrobi tobie lub maleństwu krzywdę? Porozmawiajcie o tym.

3. Dlaczego ostatnio nie mam ochoty na seks?

Podobne odczucia miewa wiele ciężarnych. Trudno emanować erotyzmem, jeśli zasypia się wręcz na stojąco, ma się mdłości. Zresztą gdy miną te dolegliwości, pożądanie słabnie z powodu bólu kręgosłupa i niewygodnego brzucha.

4. Co zrobić, jeśli po stosunku pojawi się plamienie?

Nawet drobne krwawienie w ciąży należy skonsultować z lekarzem. Trzeba sprawdzić, czy doszło tylko do niewielkiego otarcia śluzówki szyjki macicy podczas stosunku, czy też sprawa jest poważniejsza. Jeśli to otarcie, nie trzeba ograniczać kontaktów seksualnych.

5 rzeczy, które może oznaczać krwawienie w ciąży

5. Mam przedwczesne skrócenie szyjki macicy – czy mogę współżyć?

To zależy, w jakim okresie ciąży doszło do rozpoznania tej nieprawidłowości i jak duże jest skrócenie. Jeśli konieczne było zabezpieczenie ujścia szyjki macicy, musisz unikać klasycznych stosunków. Gdy skrócenie jest nieznaczne i lekarz stwierdzi, że nie postępuje, można powrócić do współżycia.

6. W jaki sposób kochać się z mężem w drugiej połowie ciąży?

Brzuszek jest wtedy większy, więc pozycja klasyczna odpada. Wybór innej zależy od was - najważniejsze, by było wam wygodnie.

7. Czy w ostatnich miesiącach ciąży lepiej unikać seksu?

Z medycznego punktu widzenia nie jest to konieczne, aż do czasu odejścia wód pło­dowych. Tak powie ci każdy lekarz. Jeżeli jednak boisz się przedwczesnego porodu pamiętaj, że przyjemność erotyczną można czerpać nie tylko ze zbliżenia, ale i samych pieszczot.

6 czynników, które mogą wywołać przedwczesny poród

na podstawie tekstu autorstwa Łucji Tolak/Będę mamą