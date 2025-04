Wody płodowe czy sperma?

Mam troszkę może i dziwne pytanie ale boję się. Bardzo rzadko w czasie ciąży kochamy się z mężem po prostu się boimy. To nasza pierwsza ciąża i zdarzyło się, że po seksie na drugi dzień bolał mnie brzuch u dołu więc...ale do rzeczy wczoraj wieczorem kochaliśmy się. Gdy poszłam później do wc okazało się, że u góry po wewnętrznej stronie moje uda są mokre. Przypuszczam, że była to sperma jednak boję się czy to aby nie były wody płodowe. Jesteśmy w 28. prawie 29. tygodniu ciąży. Podkreślę, że dzisiaj dzidziuś rusza się kopie itd. Jeszcze napiszę o jednym boję się, że...hmm często chodzę na siusiu i boję się, że jak mi odejdą wody to się nie zorientuję.

Ewusiek

Współżycie w okresie ciąży jest zabronione wówczas gdy ciąża jest zagrożona. Lekarz zaleca wstrzemięźliwość jeśli kobieta ma za sobą utratę dziecka (przebyte poronienie, ciąża obumarła). Podobne w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego. Ze współżyciem należy wstrzymać się w przypadku przerwania błon płodowych, krwawienia lub plamienia. Jeśli ciąża rozwija się prawidłowo nie ma przeciwwskazań do współżycia i nie należy się obawiać. Płód jest chroniony przez błony płodowe i płyn owodniowy. Podczas stosunku płód odczuwa łagodne kołysanie. Proszę spać spokojnie szyjka macicy jest zamknięta. Stąd nie należy uważać, że odeszły wody płodowe. Na przyszłość gdyby zaistniało podejrzenie odejścia wód płodowych może pani zastosować test na wyciek płynu owodniowego.

Proszę się nie obawiać wody płodowe mogą odejść jakby na dwa sposoby- tzn. mogą nagle chlusnąć (większa ilość), nie można tego nie zauważyć, lub mogą sączyć się(wówczas cały czas wkładka jest mokra). Płyn owodniowy jest zwykle przeźroczysty i pozbawiony zapachu. Jeśli wody mają zabarwienie żółtawe, zielonawe lub brązowawe należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ oznacza to zagrożenie dla płodu. Polecam przeczytać:

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna