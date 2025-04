Ciąża i rozwój malucha to fascynujące tematy, którymi interesuje się każda przyszła mama. Jesteś ciekawa, jak zmienia się twoje dziecko w poszczególnych tygodniach ciąży? Zobacz nasze video – będziesz zaskoczona!

Reklama

Jak zmienia się wielkość płodu w kolejnych tygodniach ciąży?

Na samym początku warto wspomnieć, że podane dane są uogólnione – tempo wzrostu płodu i przybierania na wadze jest kwestią indywidualną i każdy maluch może rozwijać się w innym tempie.

W początkowych tygodniach ciąży trudno obserwować zmiany – mniej więcej w 5-6 tygodniu maluch ma zaledwie 2-4 mm i jest zdecydowanie za wcześnie na to, by ocenić jego wagę.

Około 10 tygodnia dziecko mierzy mniej więcej 31-42 mm i waży już 5 g! Dwa razy później, a więc w 20 – stym tygodniu ciąży jest już nie do poznania: ma już około 15 cm i waży ok. 260 g!

Dwa tygodnie później, mniej więcej w 24 tygodniu, podwaja swoją masę: waży około 530 g i mierzy 21 cm.

Im później, tym szybciej i gwałtowniej zachodzą zmiany i maluch rośnie jak na drożdżach! 30 tydzień ciąży to już 27 cm wzrostu i masa niemal 1500 g!

W 35 tygodniu ma już 33 cm i waży mniej więcej 2250 g. To już coraz bliżej rozwiązania! Ostatnie tygodnie ciąży to bardzo gwałtowny wzrost malucha: w ciągu kolejnego tygodnia rośnie o około 10 cm i przybiera na wadze nawet pół kilograma!

Już niebawem przyjdzie na świat! Między 38 a 40 tygodniem ciąży ma już między 30 a 50 cm i waży ponad 3 kilogramy!

Więcej na ten temat zobaczysz w tej tabeli!

Reklama

Zobacz więcej!Ciąża od A do Z - co musisz wiedzieć? Ciąża po czterdziestce - wszystkie za i przeciw!Jesteś już w zaawansowanej ciąży? Na to musisz uważać!