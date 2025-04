W zależności od wielkości i położenia dziecka oraz od masy i rozmiarów ciała przyszłej mamy jej brzuch może być wyższy lub niższy, większy lub mniejszy, bardziej lub mniej "zwarty". Drobna kobieta może urodzić większe dziecko niż wysoka i dobrze zbudowana. Nie przejmuj się więc komentarzami koleżanek, które Twoją sylwetkę będą porównywać z figurami innych ciężarnych i na tej podstawie oceniać wielkość Twojego dziecka. Tylko lekarz może to zrobić.

Kiedy zacznie rosnąć

Jeszcze przed końcem 1. trymestru większość mam stwierdza, że talia znika, a stare spodnie i spódnice stają się ciasne, choć brzuch wcale się nie powiększa (narządy wewnętrzne zaczynają się przemieszczać, aby zrobić miejsce dla powiększającej się macicy). Typowych dla stanu błogosławionego proporcji kobieta zaczyna nabierać dopiero po 4. miesiącu ciąży. Pod koniec 9. miesiąca ciąży obwód brzucha zwiększy się średnio z 67-70 cm do 100-105 cm. Wtedy też Twoje dziecko może powoli przesuwać się w kierunku kanału rodnego. W efekcie brzuch może się obniżyć (odczujesz ulgę w oddychaniu, jednocześnie możesz poczuć zwiększony ucisk na pęcherz moczowy i nieprzyjemne kłucia w dole brzucha lub w pachwinach). Często zmiana ta jest bardzo widoczna - kobieta ma wrażenie, że brzuch jest bardzo nisko i znacznie wystaje ku przodowi. Zdarza się jednak, że obniżenie dna macicy pozostaje niezauważone.

Ile będzie ważyć Twój brzuch

Jeśli do końca ciąży kobieta przybiera średnio na wadze 12 kilogramów, to nie znaczy oczywiście, że tyle waży jej brzuch. Do jego wagi doliczyć trzeba 500 gramów powiększonych piersi, ponad kilogram na dodatkowy litr krwi krążącej teraz w jej żyłach, ponad 2 litry (czyli 2 kg) płynów, które zgromadził organizm, zapasy tłuszczu (rezerwa na czas karmienia piersią). Ile w takim razie waży brzuch? Waga samego dziecka to około 3,5 kg, około kilograma waży macica (u kobiet niebędących w ciąży zaledwie 50 gramów), następne pół kilograma waży łożysko, a do tego doliczyć trzeba jeszcze wagę 1 litra płynu owodniowego.



Najwygodniejsza pozycja do snu

Jeżeli nawet do niedawna lubiłaś spać na brzuchu, to teraz sama zrezygnujesz z tej pozycji z powodu zaokrąglających się stale kształtów. Pewnie najwygodniej będzie Ci leżeć w łóżku na wznak, ale dla kobiety w Twoim stanie nie jest to najkorzystniejsza pozycja do snu. Duża macica uciska wówczas kręgosłup, jelita i duże naczynie żylne, którym odpływa krew z dolnej połowy ciała do serca. Z tego powodu możesz obudzić się z bólem pleców. Z kolei ucisk na jelita wpłynie negatywnie na pracę układu trawiennego, a utrudniony odpływ krwi w nocy może nawet obniżyć jej ciśnienie i sprzyja powstaniu hemoroidów.

Najlepiej, bo najzdrowiej, będzie dla Ciebie, jeśli do snu ułożysz się na lewym boku. Wtedy krew krąży bez przeszkód i do dziecka docierają przez łożysko wszystkie potrzebne mu substancje odżywcze. Poza tym w ciągu nocy znikną ewentualne obrzęki stóp i nic nie stanie też na przeszkodzie prawidłowemu funkcjonowaniu nerek.

Co zrobić, gdy brzuch swędzi

Często dolegliwością kobiet w ciąży jest świąd skóry na rosnącym brzuchu. To uczucie ma związek z tym, że mocno się ona napina i wysusza. Ulgę przyniesie Ci smarowanie brzucha preparatami nawilżającymi, przeznaczonymi specjalnie dla kobiet w ciąży.

Bożena Mucha/ Twoje dziecko

Konsultacja medyczna: dr Marzenna Padzik-Moczydłowska, ginekolog położnik

