Pewnie często zastanawiasz się, co wolno, a czego nie wolno ci robić w ciąży. Pytania te towarzyszą szczególnie wtedy, gdy nadchodzi pora wakacji i urlopu. Zobacz, jakie decyzje wolno ci podjąć!

Wakacje w ciąży - 7 pytań i odpowiedzi

1. Czy możesz wyjechać na wakacje?

Jeśli czujesz się dobrze, twój lekarz nie widzi przeciwwskazań, a do terminu porodu jest sporo czasu, pakuj się i wyjeżdżaj, bo szkoda lata. Jeżeli jednak jest to zagrożona ciąża, grozi ci przedwczesny poród albo ginekolog odradza ci wyjazd z innego powodu, nie ma sensu ryzykować. Nawet najpiękniejsze miejsce na świecie nie jest warte stresu, jaki się wiąże z nagłym porodem daleko od domu czy pobytem w egzotycznym szpitalu

(w niekoniecznie komfortowych warunkach).

2. Czy możesz wybrać się w każde miejsce na Ziemi?

Wyjedź tam, gdzie chcesz, byle miejsce, do którego trafisz, było bezpieczne i wygodne – kobiety w ciąży potrzebują relaksu, a nie wyzwań. Ze względu na długą podróż i choroby, które mogą zagrażać na miejscu, nie polecamy krajów egzotycznych.

3. Czy możesz korzystać z każdego środka transportu?

Tak, choć nie każdy jest równie wygodny. Wszystko zależy od celu podróży. Choć własny samochód jest zdecydowanie najwygodniejszy (można zatrzymać się w dowolnym momencie), na drugi koniec Europy lepiej wybrać się samolotem. Całkiem wygodnym rozwiązaniem może być pociąg (masz sporo miejsca, możesz wstawać, itd.), a najmniej godnym polecenia – autokar.

3. Czy wolno ci się opalać?

Lepiej nie. Po pierwsze dlatego, że smażenie się na słońcu w ogóle jest niezdrowe. A po drugie, aktywność melanocytów (czyli komórek, które zawierają melaninę) zwiększa się nie tylko pod wpływem słońca, ale i ciąży (właśnie dlatego ciemnieją brodawki, a na brzuchu pojawia się ciemna linia). Nałożenie się obu czynników może sprawić, że na skórze pojawią się przebarwienia.

4. Czy wolno ci pływać?

Oczywiście! Lepiej jednak kąp się w morzu, jeziorze albo czystym basenie, bo w małych zbiornikach ze stojącą wodą, mogą być powodujące infekcję bakterie. Wchodź do wody powoli, bo gwałtowne oziębienie ciała prowadzi do skurczu naczyń krwionośnych, co może zaburzyć przepływ krwi przez łożysko. Pamiętaj o tym, że w czasie ciąży zmienia się pH pochwy, co osłabia jej mechanizmy obronne. Dlatego przed wyjazdem poproś o przepisanie preparatu przeciwgrzybicznego – mając go pod ręką, zaczniesz działać, gdy tylko pojawią się pierwsze niepokojące objawy.

5. Czy wolno ci jeździć na rowerze?

Niestety nie! Drgania spowodowane jazdą po wyboistej drodze mogą wywołać skurcze macicy lub pęknięcie naczynia krwionośnego, co z kolei może doprowadzić do krwawienia.

6. Czy wolno ci próbować egzotycznych potraw?

Lepiej ograniczyć się do tych, które już jadałaś, bo nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje na coś nowego.

7. Czy wolno ci nosić bagaże?

Absolutnie nie. Gdy próbujesz podnieść walizkę, napinają się mięśnie brzucha, przepona „zjeżdża” w dół i obniża się macica – jak podczas parcia. Latem z powodu osłabienia spowodowanego upałem nawet niezbyt mocno wypchane tobołki mogą być dla ciebie za ciężkie.

Beata Turska/Mamo to ja

