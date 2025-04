Każda przyszła mama musi się przyzwyczaić do częstych wizyt u lekarza i licznych badań. Nie wszystkie należą do specjalnie przyjemnych, jak np. pobieranie krwi, ale w nagrodę są też takie, które przyszłe mamy uwielbiają. Chodzi oczywiście o badania USG, podczas których rodzice mogą choć przez chwilę pooglądać dzidziusia. Ile takich badań należy wykonać w trakcie trwania całej ciąży? Podpowiadamy!

Rodzaje USG w ciąży

USG genetyczne

Wykonuje się je między 11. a 13. tygodniem ciąży. Często jest to pierwsze USG, które zaleca zrobić lekarz, choć coraz bardziej powszechne jest także wykonanie badania na początku ciąży, ok. 6-8 tygodnia, w celu potwierdzenia, że faktycznie doszło do zapłodnienia i sprawdzenia, czy pęcherzyk ciążowy znajduje się w macicy oraz ile jest zarodków.

USG genetyczne jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wstępną ocenę płodu i wykluczenie lub szybkie zdiagnozowanie ewentualnych wad, np. rozszczepienie kręgosłupa, nieprawidłowe tętno czy zespół Downa. To badanie określa także wiek ciąży oraz pozwala na ustalenie przewidywanej daty porodu.

USG połówkowe

Wykonuje się je między 19. a 21. tygodniem ciąży. Potocznie nazywane jest połówkowym, ponieważ przypada właśnie na środek ciąży. Podczas tego badania lekarz może już bardziej szczegółowo zbadać płód i określić, czy nie ma jakichś wad wrodzonych oraz czy ma prawidłową masę ciała. Dzięki temu USG można zbadać np. czy nie ma rozszczepienia górnej wargi oraz jak rozwijają się poszczególne części ciała, w tym czaszka, płuca, żołądek, jelita, nerki. Badane jest też łożysko oraz szyjka macicy. Podczas tego badania zazwyczaj rodzice mogą już poznać płeć swojego dziecka.

Trzecie USG

Wykonuje się je między 29. a 31. tygodniem ciąży. Dziecko w brzuchu stale rośnie, dlatego należy badać je co kilka tygodni. Podczas tego USG lekarz sprawdza te same rzeczy, co podczas USG połówkowego, a oprócz tego bada, jakie jest ułożenie dziecka - główkowe, czy pośladkowe. To bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowe ułożenie jest wskazaniem do cesarskiego cięcia.

Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, to trzecie USG jest ostatnim, jakie się wykonuje przed porodem. Natomiast w przypadku, gdy termin porodu mija, a dziecko nadal nie zamierza wydostać się z brzucha, wykonuje się kolejne USG, po 40. tygodniu ciąży.

