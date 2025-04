Urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych

Zgodnie z Kodeksem pracy osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Reklama

Wymiar urlopu zależy od liczy przyjętych dzieci:

- w przypadku przyjęcia jednego dziecka – wynosi on 20 tygodni;

- w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci - 31 tygodni;

- w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci - 33 tygodnie;

- w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci – 35 tygodni;

- w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci - 37 tygodni.

Z urlopu mama i tata adopcyjni mogą skorzystać aż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. W przypadku dziecka, w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia.

Zobacz także: Wniosek o urlop rodzicielski

Gdy dziecku w chwili przyjęcia na wychowanie brakuje np. kilku tygodni do ukończenia siódmego roku życia, pracownikowi przysługuje urlop w minimalnym wymiarze 9 tygodni.

Rodzice adopcyjni mają także prawo do dodatkowego quasi-macierzyńskiego urlopu. W tym celu muszą u pracodawcy złożyć wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Urlop dodatkowy należy wykorzystać zaraz po urlopie quasi-macierzyńskim. Warto pamiętać, iż prawo do urlopu dodatkowego nie zależy od ukończenia przez dziecko siódmego (lub dziesiątego) roku życia.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2012 i 2013 r. to maksymalnie 4 tygodnie. Jest on więc taki sam zarówno dla rodziców, którzy przyjęli jedno dziecko, jak i dla tych, którzy adoptowali jednocześnie kilkoro maluchów. Wyjątkiem są rodzice, którzy mają prawo jedynie do minimalnego dziewięciotygodniowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dla nich wymiar dodatkowego urlopu wynosi 2 tygodnie.

W 2014 r. dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie wynosił:

- do 6 tygodni - w przypadku adopcji jednego dziecka;

- do 8 tygodni - w przypadku adopcji dwojga i więcej dzieci;

- do 3 tygodni - w przypadku rodziców adopcyjnych, którym przysługuje urlop quasi-macierzyński w minimalnym wymiarze 9 tygodni.

Urlop ojcowski dla ojca adopcyjnego

Prawo do urlopu ojcowskiego mają również ojcowie adopcyjni. Uprawnienie takie przysługuje im do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia (lub do dziesiątego roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

W 2012 r. wymiar urlopu dla ojców adopcyjnych wynosi 2 tygodnie.

W 2011 r. był to 1 tydzień.

Pracownik-ojciec adopcyjny, który chce skorzystać z urlopu, powinien wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem w terminie nie krótszym niż siedem dni przed planowaną datą urlopu. Pracodawca nie ma prawa odmówić ojcu udzielenia urlopu.

Urlop wychowawczy dla rodziców adopcyjnych

Zasady udzielania urlopu wychowawczego dla rodziców adopcyjnych są takie same jak w przypadku rodziców biologicznych.

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zatem rodzicom adopcyjnym zatrudnionym przez co najmniej sześć miesięcy. Wymiar urlopu to maksymalnie 3 lata.

Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia).

Urlop udzielany jest na wniosek pracownika i może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Reklama

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.