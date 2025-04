Normy przybierania na wadze w ciąży

W ciąży powinnaś przytyć od 11,5 do 16 kg. Kobiety, które przed ciążą były zbyt szczupłe, mogą sobie pozwolić na więcej, czyli 12,5–18 kg. Wartości zalecane kobietom z nadwagą i otyłością są niższe, bo nadwaga, jak i zbytnia szczupłość mogą niekorzystnie wpłynąć na zdrowie dziecka, przebieg ciąży i poród.

Reklama

W pierwszym trymestrze ciąży przytyjesz około 1–2 kg, w drugim blisko 6 kg, a w trzecim – ok. 5 kg. Dopiero w okolicy 12. tygodnia zauważysz, że trochę przytyłaś. Największa zmiana nastąpi między 20–30. tygodniem. Zaś po 36. przyrost masy ciała jest zwykle mniejszy. Przyszłe mamy przybierają na wadze w różnym tempie, dlatego nie martw się, jeśli twoja przyjaciółka tyje szybciej niż ty.

Tycie w ciąży: skąd biorą się te kilogramy?

Przychodzące na świat maleństwo waży zwykle poniżej 4 kg. Na twoje dodatkowe kilogramy składają się: ciężar łożyska, płynu owodniowego, zwiększonej objętości krwi, powiększonych piersi oraz macicy, a także niewielka ilość tkanki tłuszczowej, która gromadzi się jako rezerwa energii potrzebna podczas karmienia piersią.

Jakie kłopoty mogą cię spotkać, jeśli waga nie jest właściwa?

Lekarz sprawdzi, ile ważysz, podczas kolejnych kontroli. Jeśli okaże się, że za mało, zaleci, byś przytyła. Zbyt mały wzrost wagi może zakłócić rozwój płodu. Natomiast szybki przyrost kilogramów może być sygnałem zatrucia ciążowego. Jego objawem jest też wzrost ciśnienia krwi, obrzęki oraz bóle i zawroty głowy.

Pamiętaj! jeśli oprócz tycia zauważysz choć jeden z wymienionych objawów, zgłoś się do lekarza. Na szczęście zaburzenie to można wykryć we wczesnym stadium, co umożliwia skuteczne leczenie.

Szlaban na odchudzanie!

Dbanie o linię odłóż na później. Możesz natomiast zreformować swój sposób odżywiania, staranniej dobierając potrawy, unikając pustych kalorii (chrupek, chipsów, słodyczy) i regularnie ćwiczyć. Zmieniając zwyczaje żywieniowe, nie tylko wyświadczysz przysługę dziecku, lecz także samej sobie.

Jak uniknąć nadmiaru kilogramów w ciąży?

Nie musisz liczyć kalorii. Dbaj za to o jakość i zawartość składników odżywczych, bo dziecko otrzymuje wszystko za pośrednictwem twojej krwi. Jeżeli przed zajściem w ciążę twoja dieta była zbilansowana, teraz nie wymaga większych poprawek. W pierwszym trymestrze ciąży zapotrzebowanie na energię nie zwiększa się, w drugim rośnie o ok. 360 kcal w stosunku do czasu przed ciążą, a w trzecim trymestrze o ok. 475 kcal.

Ważniejsze jest jednak, by jeść lepiej, a nie więcej, podobnie jak mniej, a częściej. W myśl tej zasady nigdy nie zapominaj o śniadaniu i dbaj o różnorodność posiłków. W kolejnych miesiącach ciąży wyraźnie zwiększa się również objętość krwi w twoim ciele, dlatego powinnaś więcej pić.

Co włączyć do diety w ciąży?

Zadbaj, by w twojej nowej diecie nie zabrakło:

Węglowodanów - pełnoziarnistego pieczywa, makaronu, brązowego ryżu, czyli produktów, które dostarczają energii, witamin, składników mineralnych i błonnika.

- pełnoziarnistego pieczywa, makaronu, brązowego ryżu, czyli produktów, które dostarczają energii, witamin, składników mineralnych i błonnika. Pełnowartościowego białka - mięsa, ryb, jaj, orzechów, mleka i jego przetworów, roślin strączkowych, bo zawierają cenne białko, żelazo i wapń.

- mięsa, ryb, jaj, orzechów, mleka i jego przetworów, roślin strączkowych, bo zawierają cenne białko, żelazo i wapń. Świeżych warzyw i owoców , bo są bogatym źródłem witamin, minerałów i błonnika.

, bo są bogatym źródłem witamin, minerałów i błonnika. Tłuszczów roślinnych, tzn. oliwy, oleju, najlepiej w postaci dodatku do sałatek.

Jeśli nie dbałaś tak precyzyjnie o swój jadłospis w czasie ciąży i do tej pory pozostało ci do zgubienia kilka kilogramów, zobacz naszą propozycję ćwiczeń na brzuch po ciąży. Dzięki nim poprawisz swoje samopoczucie i wygląd!

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o cukrzycy ciążowej

Te ćwiczenia możesz wykonywać w ciąży!

Co robić, gdy w ciąży pojawią się problemy ze wzrokiem?

Reklama

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w miesięczniku Mamo to ja