Twardy brzuch w ciąży to wynik pracującej macicy, która przez cały okres ciąży rozciąga się, napina i rozszerza. Kiedy twardy brzuch w ciąży jest powodem do niepokoju?

Spis treści:

ruchy dziecka,

skurcze Braxtona-Hicksa,

rozciągająca się macica,

odbyty seks,

zaparcia w ciąży,

wzdęcia i gazy,

biegunka w ciąży,

odwodnienie,

zatrucie ciążowe,

poronienie.

Początek ciąży obfituje w szereg dolegliwości i obaw, ale twardy brzuch w I trymestrze nie powinien cię niepokoić, jeśli występuje niezależnie bez innych objawów. To wynik adaptacji organizmu do nowej roli. Natomiast jeśli odczuwasz częste i silne bóle brzucha, a dodatkowo występuje krwawienie, koniecznie zgłoś się do lekarza lub na izbę przyjęć.

Brzuch w II trymestrze może twardnieć nawet kilka razy dziennie i nie stanowi to powodu do niepokoju. Kiedy twardy brzuch powinien zapalić w twojej głowie czerwoną lampkę: jeśli masz dodatkowe objawy, takie jak ostry ból, biegunka, temperatura, wysokie ciśnienie. Wówczas można podejrzewać gestozę.

Twardy brzuch w ciąży po 20. tygodniu jest jej fizjologicznym objawem. Przyczyną są skurcze Braxtona-Hicksa, określane również jako skurcze przepowiadające. Nie są one intensywne, ale dają uczucie napięcia i chwilowego niepokoju.

Jeśli brzuch jest twardy przez dłuższy czas, dodatkowo odczuwasz nasilające się bóle skurczowe, może to być objaw porodu przedwczesnego.

Twardy brzuch w III trymestrze ciąży najczęściej wiąże się ze wzmożoną czynnością skurczową macicy, która przygotowuje się do finału.

Przed porodem skurcze Braxtona-Hicksa mogą pojawiać się nawet co 30-60 minut i mogą przybierać na sile aż do dnia rozwiązania. Wtedy mówimy o skurczach przedporodowych i porodowych.

W przypadku twardego brzucha w ciąży zaleca się odpoczynek i brak forsownych ruchów. Dużo zależy od tego, w jakiej pozycji odczuwasz twardnienie brzucha - jeśli w trakcie np. spaceru, to odpocznij, odpręż się na łóżku.

Zrezygnuj z wyczerpujących aktywności. Jeśli leżenie przynosi ci ulgę - ułóż się na lewym boku, ponieważ w tej pozycji nie dochodzi do ograniczenia dopływu krwi do żyły głównej dolnej.

Jeśli twardnienie brzucha pojawia się częściej podczas odpoczynku w pozycji leżącej, wybierz się na spacer: zmiana pozycji ciała może przynieść ulgę.

Pilnuj odpowiedniego nawodnienia organizmu: nie zapominaj. by codziennie przyjmować ok. 2 litrów niegazowanej wody mineralnej, ponieważ odwodnienie sprzyja pojawianiu się skurczów i twardnieniu brzucha Zrezygnuj z posiłków tłustych i prowadzących do wzdęć i zaparć.

