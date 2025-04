fot. H&M/ Asos/ kolaż we-dwoje.pl

Ciąża to spore wyzwanie dla kobiet, które lubią modnie się nosić i wyglądać kobieco... Nie jest to jednak niewykonalne. Wystarczy stosować się do kilku, bardzo prostych zasad.



Jak sprawić, by po latach z dumą oglądać swoje ciążowe zdjęcia? Nie będziemy wam radzić, jak się wystroić i źle czuć, albo jak wydać fortunę na ciążowe ciuchy. Oto zasady dzięki, którym przyszła mama będzie wyglądała stylowo, być może nawet seksownie, a przy tym będzie jej wygodnie, a ciuchy kupione na ten ważny okres, po ciąży nie wylądują na dnie szafy...

1. Pokochaj oversize

Ubrania stylizowane na "za duże", czyli tzw. oversizeowe, są teraz bardzo modne. Ich spory plus dla ciężarnych to nie tylko wygoda, ale i aspekt praktyczny. W oversizie będziesz mogła chodzić zarówno na początku ciąży, jak i na jej końcu. Będziesz też dobrze się w nim czuła po porodzie, w trakcie powrotu do figury sprzed ciąży. T-shirty, tuniki, swetry, czy sukienki w oversizie noś do rzeczy obciślejszych - ołówkowych spódnic, dżinsów rurek, legginsów, czy kryjących rajstop...

2. Dzianina to materiał idealny

Dzianina to materiał, dzięki któremu każda rzecz będzie "rosła" razem z twoim brzuszkiem. Rozciągliwa i wygodna, dopasuje się do figury. Jeśli będzie obciskała brzuszek, tym lepiej. Będziesz wyglądała ponętnie, a brzuch nie zasłoni reszty twoich wdzięków. Wybieraj więc dzianinowe sukienki i spódnice. Będą połączeniem wygody z kobiecością. I znów, to rzeczy, które będziesz nosiła przez całą ciążę i po niej... Uwaga! Jeśli chcesz "ujarzmić" ciążowe kilogramy stawiaj na grubą dzianinę. Bardziej przytrzyma ciałko.

fot. Kolekcja ciążowa H&M

3. Eksponuj swoje atuty

W ciąży też możesz, a nawet powinnaś czuć się piękna i kobieca. Nawet mimo dużego brzuszka, czy dodatkowych kilogramów. Eksponuj to, co masz najpiękniejsze. Jeśli twoim atutem są nogi - pokazuj je. Możesz przecież założyć overisizeową mini sukienkę, albo krótką tunikę i legginsy. Trochę przytyłaś i nie chcesz się "obciskać"? Postaw chociażby na sukienki maksi, które wydłużą sylwetkę. Ale wybieraj te z dużymi dekoltami. Twoje piersi z pewnością są teraz zachwycające!

4. Wybieraj młodzieżowy styl

Dzięki temu, twoja sylwetka nawet z dużym brzuszkiem będzie prezentowałą się lekko i świeżo. Śmiało noś parki, ramoneski, czy trampki. Będziesz wyglądała na piękną, młodą mamę. A dzięki temu, że będzie ci wygodnie, będziesz chodziła lekko i delikatnie. Luźny styl to także sposób by optycznie modelować sylwetkę. Na obcisłą, dzianinową sukienkę, możesz narzucić overizeową koszulę w kratę. Podkreślisz swoje atuty, resztę zakryjesz i będzie w sam raz.

fot. Kolekcja ciążowa Asos

5. Nie bój się wzorów

Ale koniecznie wybieraj te małe. Niewielkie groszki, kwiatki czy wzory w stylu boho sprawiają, że nasz wzrok jest trochę "oszukany" i trudne staje się ocenienie, czy to co widzimy jest duże, czy małe. W niewielkich wzorach twój brzuszek będzie się więc prezentował bardzo zgrabnie. Duże printy trochę go powiększą, ale być może masz na to ochotę. Najważniejsze jest jednak to, że wzory i kolory sprawią, że twój ciążowy look nie będzie pospolity. Nie bój się wyróżniać z tłumu. Chwal się swoim stanem i czuj się piękna!