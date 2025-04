Wiele par używa testów owulacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na poczęcie dziecka, ustalając w ten sposób termin owulacji.

Test owulacyjny wskazuje, czy w moczu znajduje się hormon LH (hormon luteinizujący).Jest on odpowiedzialny za wywoływanie owulacji, podczas której uwalniane jest dojrzałe jajeczko.

Test owulacyjny działa na podobnej zasadzie, co test ciążowy: potrzebna jest próbka moczu, by wykazać obecność wyżej wspomnianego hormonu, którą umieszcza się np. na płytce testu.

Test owulacyjny paskowy . Jest niedrogi i łatwy w obsłudze. Aby wykonać badanie należy pobrać mocz do pojemnika, a następnie umieścić w nim test. Nie posiada ochraniającej go nasadki (w przeciwieństwie do innych testów), więc prawdopodobieństwo wystąpienia błędnego wyniku jest wyższe.

. Jest niedrogi i łatwy w obsłudze. Aby wykonać badanie należy pobrać mocz do pojemnika, a następnie umieścić w nim test. Nie posiada ochraniającej go nasadki (w przeciwieństwie do innych testów), więc prawdopodobieństwo wystąpienia błędnego wyniku jest wyższe. Test owulacyjny strumieniowy (patyczek). Ma plastikową nakładkę ochroną, która minimalizuje wystąpienie błędu. Mocz oddajesz bezpośrednio na końcówkę absorbującą.

(patyczek). Ma plastikową nakładkę ochroną, która minimalizuje wystąpienie błędu. Mocz oddajesz bezpośrednio na końcówkę absorbującą. Test owulacyjny płytkowy. Mocz zbiera się do małego zakraplacza, a z niego aplikuje się kilka kropel na płytkę, a konkretnie oznaczone miejsce w teście.

W środku opakowania testu owulacyjnego znajduje się instrukcja oraz tabelka, kiedy wykonać test owulacyjny. Przy założeniu, że cykle występują co 28 dni, tabela wskaże, że warto wykonać test około 12. dnia cyklu, czyli na dwa dni przed przewidywaną połową cyklu.

Test owulacyjny najlepiej wykonać w godzinach od 10 do 20. Nie wykonuj go rano - test owulacyjny może pokazać zafałszowany wynik. Stężenie hormonu LH najwyższe jest wieczorem i w nocą.

Kilka dni przed samym badaniem oraz w dniu samego badania kobieta nie powinna się denerwować ani przeżywać innych silnych emocji, przyjmować leków (o ile to możliwe), alkoholu, używek.

Pamiętaj, że test owulacyjny jest jednorazowy i w zależności od rodzaju, stosuj się do instrukcji na opakowaniu. W praktyce wystarczy kilka kropel (10 ml) moczu, by wynik mógł się pokazać. Wynik powinien pokazać się po ok. 5 minutach. Po tym czasie - np. jeśli wynik zmieni się po 15 minutach - nie powinnaś uznawać go za wiarygodny.

Test owulacyjny możesz przeprowadzić w laboratorium. Wtedy musisz oddać ok 75 ml moczu do sterylnego pojemnika i przechować go do rana w lodówce (może tam stać do 4h). Jeśli przyjmujesz leki, jesteś w trakcie infekcji - poinformuj o tym diagnostę.

Cena testu owulacyjnego nie jest wyższa, niż 20 zł, jest jednak droższy od testu owulacyjnego, bo w środku może znaleźć się kilka sztuk (najczęściej 5) Zazwyczaj w jednym opakowaniu znajduje się kilka sztuk testów owulacyjnych. Średnia cena to około 20 zł za 5 testów owulacyjnych.

Najtańszy jest test paskowy, najdroższy - płytkowy. Każdy działa na podobnej zasadzie. Pamiętaj, że jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, nie wykonuj testu owulacyjnego, a test ciążowy.

Test owulacyjny nie cieszy się tak dobrą sławą, jak test ciążowy, ale nie dlatego, że jest nieskuteczny, a dlatego, ze wiele kobiet nie przeprowadza go w odpowiednim czasie - zapomina, kiedy była ostatnia miesiączka lub wykonuje go za wcześnie lub za późno.

Test owulacyjny nie daje w 100% odpowiedzi, że zbliża się owulacja - wykazuje prawdopodobieństwo jej wystąpienia w niedługim czasie. Jeśli test owulacyjny w sposób powtarzalny nie potwierdza wystąpienia szczytu owulacyjnego, konieczna jest wizyta u lekarza.

