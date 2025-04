Ciąża to dla ciebie wielka radość, ale i nie lada wyzwanie. Przede wszystkim chcesz, by dziecko rozwijało się zdrowo i nie brakowało mu żadnych składników odżywczych. Kiedy jednak w końcu po badaniu USG dowiadujesz się, że wszystko jest w porządku, coraz bardziej nurtuje cię myśl, czy przywitasz na świecie chłopca czy dziewczynkę. Czy wiesz, że możesz to sprawdzić w bardzo prosty sposób? Podpowiadamy!

Test na płeć dziecka

Oczywiście najważniejsze jest to, by dziecko, którego oczekujesz, było zdrowe. Kiedy jednak chodzisz po sklepach i oglądasz te wszystkie cudne artykuły dla niemowlaków, zastanawiasz się, czy przyjdzie ci kupować te w kolorze niebieskim, czy może różowym? Jeśli bardzo nie możesz doczekać się poznania płci swojego dziecka, a na USG ciągle nie jest to widoczne, ponieważ dziecko tak się układa, że zasłania akurat tę część ciała, nie musisz czekać z założonymi rękami. Wykonanie testu na płeć dziecka jest możliwe nawet w domu! Koszt takiego testu to ok. 100 - 150 zł.

Jak wykonać test na płeć dziecka?

Jeżeli masz już za sobą wykonanie testu ciążowego, test na płeć dziecka nie powinien być dla ciebie tajemnicą. To również badanie z moczu, ale w tym przypadku bardzo ważne jest, by był to mocz poranny. W dokładnie taki sam sposób jak w przypadku testu ciążowego pobiera się próbkę moczu i wstrzykuje na test. Wynik testu wyświetla się już po chwili - zazwyczaj pojawia się inny kolor, jeśli ma to być dziewczynka, a inny, jeśli chłopiec.

Na jakiej zasadzie działa test?

Jeżeli w moczu zostaną wykryte męskie hormony, to znaczy, że będziesz mamą chłopca. Jeżeli tych hormonów nie będzie, test zabarwi się na kolor oznaczający dziewczynkę. W zasadzie ten test działa tak samo, jak test ciążowy. Jeśli wykryje hormon męski (hormon HCG), będzie chłopiec (jest ciąża), a jeśli nie ma hormonu męskiego (hormonu HCG), nie będzie chłopca, czyli będzie dziewczynka (nie ma ciąży).

