Twoja kruszynka jeszcze przed urodzeniem lubi oddawać się przyjemnościom, więc sama poszukuje atrakcyjnych wrażeń. Gdy angażuje się w coś radosnego, jest nie tylko szczęśliwa. Uczy się również, jak przeżywać takie chwile, by je potem powtarzać. Pozytywne uczucia to kapitał na przyszłość. Pomóż dziecku je rozwijać. Przekonaj się, co możesz zrobić. Ono czuje się naprawdę szczęśliwe, gdy...

Reklama

Robi fikołki

Salta, obroty, kopanie – twoje maleństwo wprost uwielbia takie harce. Pierwsze ruchy zaczyna wykonywać, gdy jest niewiele większe niż ziarnko fasoli, czyli około 8–10. tygodnia życia płodowego. Potem staje się prawdziwym akrobatą. Spokojnie podpływa do ściany worka owodniowego i nagle hop! – odpycha się od niego nóżkami i robi popisowe salto. Z czasem jednak w twoim brzuchu staje się coraz ciaśniej, więc nie ma miejsca na taką gimnastykę. Spragniony ruchu maluch może najwyżej kopać, przeciągać się, prostować rączki. Poczujesz to między 16. a 20. tygodniem ciąży, gdy będzie większy i silniejszy.

Tańczy

Razem z Tobą. Oczywiście, nie break-dance, ale coś spokojniejszego. W ten sposób sama się odprężasz i odreagowujesz trudne emocje. A uwalniając od stresu siebie, relaksujesz również malucha. Poza tym nienarodzone dzieci uwielbiają być kołysane, podobnie jak niemowlęta. Przyjemnych wrażeń dostarczasz swojej kruszynce, gdy poruszasz biodrami lub bujasz się w fotelu. To ją uspokaja i koi do snu. Natomiast źródłem szczególnych doznań są chwile, które spędzasz na basenie. Kiedy pływasz, maluch odczuwa stan nieważkości, jaki powoduje wyporność wody. Fantastyczne uczucie!

Jest mu słodko

Czy wiesz, że twój okruszek jest już małym smakoszem? Gdy jesz jakieś słodkości, wody płodowe stają się słodkie, a wtedy dziecko (począwszy od czwartego miesiąca) chętnie je połyka. Kiedy natomiast wody stają się gorzkie lub kwaśne, połyka je mniej chętnie, a być może – jak pokazały niektóre eksperymenty – nawet się krzywi. Od czasu do czasu możesz pozwolić sobie na coś słodkiego a jednocześnie zdrowego, np. suszone owoce.

Cieszy się

Ty i twoje dziecko odczuwacie to samo. Gdy jesteś zadowolona, twój organizm wytwarza tzw. hormony szczęścia, czyli endorfiny. Przez pępowinę docierają one do krwi maleństwa, a następnie do jego mózgu. I kruszynka czuje się szczęśliwa. Rozpieszczaj się więc i rób wszystko, by unikać stresu.

Sam się bawi

Maluszek to uwielbia. Ale co robić, gdy wokół nie ma zabawek? Nawet w twoim brzuchu smyk potrafi zorganizować sobie ciekawe rozrywki. Możesz to zobaczyć podczas badania USG. Począwszy od szóstego miesiąca dziecko często ssie swój palec i rozpacza, kiedy go „zgubi”. Uwielbia też bawić się pępowiną – wygina ją na wszystkie strony. Jest ona także jego tratwą ratunkową. Maluch chwyta ją, gdy coś go zaniepokoi lub przestraszy.

Widzi kolory

W twoim brzuchu wcale nie jest zupełnie ciemno. Powłoki brzuszne przepuszczają tyle światła, by dziecko mogło widzieć brązowo-czerwony półmrok (od około 28. tygodnia otwiera oczy). Jeśli masz na sobie wiele warstw ubrania, światło prawie do niego nie dociera. Gdy nałożysz coś cienkiego i kolorowego, nadasz jego światu pogodniejsze zabarwienie. Poświeć też na swój brzuch latarką – dziecko zauważy zmianę natężenia światła (jeśli nie będzie spać). To może być wasza pierwsza zabawa. Zapalaj i gaś latarkę, a już wkrótce maleństwo będzie ci odpowiadać ożywionymi ruchami.

Czuje rozkosz

Zmysł dotyku twojego dziecka rozwija się jako pierwszy, około 7–8. tygodnia od poczęcia. Dlatego rytmiczne skurcze macicy w chwilach, gdy przeżywasz orgazm, kołyszą je i delikatnie masują. Sprawiają mu więc przyjemność. Podczas normalnie przebiegającej ciąży seks i orgazm nie stanowią dla malucha żadnego zagrożenia. Dopiero w ostatnich tygodniach przed porodem mogą przedwcześnie prowokować skurcze, więc należy unikać zbliżeń.

Słucha muzyki

Pod koniec drugiego trymestru słuch maluszka jest już na tyle rozwinięty, by mógł słyszeć twój głos. Możesz też poznać jego upodobania muzyczne. Gdy melodia mu odpowiada, zmienia się rytm jego serca, uspokajają ruchy. Jeśli go denerwuje, zaczyna gwałtownie kopać. Najwspanialsze dźwięki dla dziecka to kołysanki nucone przez mamę. Jeśli teraz je zapamięta, po urodzeniu będzie ich słuchać najchętniej.

Zaczepia Cię

Twoja kruszynka nie jest skora do wygłupów? Możesz ją do tego zachęcić. Wsłuchuj się uważnie w jej ruchy i próbuj na nie odpowiadać. Gdy poczujesz kopnięcie, lekko poklep w tym miejscu brzuch. Być może maluch znieruchomieje, a potem odpowie ci kolejnym kopnięciem. Teraz twoja kolej – puknij w brzuch w innym miejscu i czekaj na odpowiedź. To niezapomniane uczucie!

Jest kochane

To poczucie daje maleństwu najwięcej szczęścia i spokoju. Bardzo korzystnie wpływa też na jego rozwój psychiczny i fizyczny. Ono wprost rozkwita pod wpływem twojej miłości. Dlatego jeśli chcesz, by twoja pociecha czuła się szczęśliwa, przede wszystkim kochaj ją z całego serca i myśl o niej czule. W takich chwilach wymyślisz też najprzyjemniejsze dla was zabawy.

Reklama

Ewa Kowalska