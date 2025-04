Krótka historia św. Hilarego

Urodził się w Poitiers około 315 roku w rodzinie pogańskiej. Odebrał bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Z zaangażowaniem studiował Pismo św., którym się zachwycił. Pod wpływem lektury Ewangelii św. Mateusza i św. Jana nawrócił się i przyjął chrzest w 345 roku. Był już wtedy żonatym mężczyzną. Nie przeszkodziło to, aby w 350 roku został biskupem rodzinnego miasta. W tamtych czasach takie przypadki nie należały do rzadkości. Za wystąpienie w sporze teologicznym przeciwko teoriom głoszonym przez cesarza Konstancjusza, władca skazał go na wygnanie do Azji Mniejszej. Tam dokładnie poznał teologię Wschodu. Po powrocie z wygnania niektóre elementy wschodnie wplatał do liturgii zachodniej. Ze względu na działalność mającą na celu porozumienie między Wschodem a Zachodem nazywany bywa pierwszym ekumenistą.

Reklama

Co oznacza imię Hilary?



Imię Hilary pochodzi od łacińskiego przymiotnika hilaris – wesoły, pogodny.

Komu patronuje św. Hilary?

Święty Hilary jest patronem miast Poitiers i La Roche a także dzieci opóźnionych w rozwoju. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.



Dzień świętego Hilarego

Dzień św. Hilarego – 13 stycznia.