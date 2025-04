Fot. Fotolia

Krótka historia świętej Gracji

Była córką muzułmańskiego emira w Aragonii (Hiszpania). Żyła w XII wieku. Miała rodzeństwo: siostrę i dwóch braci – Marię, Bernarda i Almanzora. Bernard pierwszy poznał wiarę chrześcijańską i przyjął chrzest. Został nawet mnichem w klasztorze cystersów. To za jego namową dwie siostry – Zoraida i Zaida – przyjęły chrzest i otrzymały nowe imiona: Gracja i Maria. Ich brat Almanzor był już wtedy władcą, więc troje wychrzczonego rodzeństwa musiało uciekać z jego dworu, aby uniknąć zemsty za odejście od wiary. Jednak cała trójka została pochwycona. Almanzor skazał ich na okrutną śmierć i sam przyglądał się egzekucji. Bernard został przybity gwoździami do drzewa, a dziewczyny ścięte mieczem. Działo się to w 1180 roku.

Co oznacza imię Gracja?

Imię Gracja pochodzi od łacińskiego słowa gratia – łaska, uczynność, wdzięk. Stanowi aluzję do łaski Bożej.

Dzień św. Gracji – 1 czerwca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex