Kiedy lęk bierze górę nad radością, najlepiej przyjrzeć mu się z bliska. Być może okaże się, że tak naprawdę nie ma się czego bać.

Niepokój przed tym, co nieznane, jest zrozumiały, ale pamiętaj, że akurat w wypadku ciąży

i porodu, najczęściej nie ma racjonalnych powodów, aby się bać. Zatem: nawet jeśli koleżanki zasypują cię opowieściami, jak to na porodówce jest strasznie, podziel ich opowieści przez dwa i nie daj się czarnym myślom.

1. Boję się, że poronię

Jak rozwiązać ten problem? Zwykle samoistne poronienia zdarzają się na samym początku ciąży i są często związane z nieprawidłowym rozwojem płodu. Po 12. tygodniu ciąży poronień jest już o wiele mniej, a nawet jeśli pojawi się takie niebezpieczeństwo, często lekarzom udaje się je wykluczyć i doprowadzić ciążę aż do szczęśliwego finału.

2. Dziecko urodzi się chore

Jak rozwiązać ten problem? Jeśli przyszła mama jest zdrowa, chodzi do lekarza i regularnie robi badania, raczej nie musi się bać o dziecko. Na pierwszym USG, w 11–12. tygodniu ciąży, podczas badania lekarz może wykluczyć wiele chorób genetycznych. Innym badaniem na obecność wad genetycznych jest tzw. test potrójny wykonywany między 14. a 16. tygodniem. Na drugim USG (ok. 20. tygodnia) lekarz stwierdzi, czy dziecko jest prawidłowo zbudowane: ma zdrowe serduszko, nerki. Jeśli te 3 badania wyjdą prawidłowo, przyszła mama może mieć niemal całkowitą pewność, że malec urodzi się zdrowy.

3. Nie dam rady w czasie porodu

Jak rozwiązać ten problem? Na szczęście porodu, tak samo jak jedzenia czy spania, nie musimy się uczyć. Najczęściej przez proces narodzin dziecka przeprowadzi nas sama natura. Aby przegonić strach wystarczy poznać wszystkie etapy porodu. W tym celu zapisz się do szkoły rodzenia albo porozmawiaj z doświadczoną położną. Miej też na uwadze to, że każdy poród jest inny. Dlatego nie sugeruj się doświadczeniem koleżanek.

4. Moje życie się zmieni

Jak rozwiązać ten problem? Najlepiej zaakceptować nowy stan. To banalne, ale najważniejsze. Przyjęcie tego, że jest się w innym momencie życia, to lekarstwo na strach przed zmianami. Po pewnym czasie od porodu będziesz mogła wrócić do dawnego życia. Pamiętaj, że teraz dzieje się coś ważnego, co da ci szansę spojrzeć na siebie i partnera z nowej perspektywy.

