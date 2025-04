Sperma po stosunku wypływa z pochwy

W jednym z listów do redakcji czytelniczka przybliżyła nam problem z wypływaniem spermy z pochwy po stosunku ze swoim mężem. Postanowiliśmy zapytać specjalisty, co sądzi na ten temat.

Mam taki problem... kocham się ze swoim mężem i jak jest już po stosunku to ta cała sperma mi wylatuje. Nie przyjmuje się. Niech pani mi powie, co mamy zrobić z tym problemem, żebym mogła zajść jak najszybciej w ciążę, bo jesteśmy już 5 lat po ślubie. Bardzo chcemy mieć dziecko.

Mam taki problem... kocham się ze swoim mężem i jak jest już po stosunku to ta cała sperma mi wylatuje. Nie przyjmuje się. Niech pani mi powie, co mamy zrobić z tym problemem, żebym mogła zajść jak najszybciej w ciążę, bo jesteśmy już 5 lat po ślubie. Bardzo chcemy mieć dziecko.

Problem niemożności zajścia w ciążę nie wynika z tego, że następuje „wylewanie się” spermy po stosunku. Wszystkie kobiety po stosunku tracą część spermy, która wydostaje się z pochwy. Jest to całkowicie normalne, naturalne. Ilość zależy od objętości wtryskiwanego nasienia. Zatem do szyjki macicy dostaje się dostateczna ilość plemników. A z szyjki macicy plemniki nie mają już drogi powrotnej. Skoro nie dochodzi do poczęcia, problem może leżeć po pani stronie. Jeśli przez 5 lat współżycia nie doszło do poczęcia, konieczna jest wizyta u specjalisty ginekologa oraz badanie ginekologiczne łącznie z badaniem usg wykonanym przez pochwę. W pani przypadku konieczna jest diagnostyka problemu.

- Celina Trojan, położna