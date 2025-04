Słabe ruchy płodu w 39. tygodniu ciąży



Jestem na początku 39. tygodnia ciąży. Od dwóch dni (od wczoraj w nocy) odczuwam wyraźnie słabsze ruchy dziecka. Synek rusza się również mniej razy niż dotychczas. Stało się tak z dnia na dzień. Zaznaczam, że wczoraj miałam wizytę u lekarza, któremu zgłosiłam wszystkie wątpliwości, wykonał on badanie przepływów dopplerowskich (w mózgu i pępowinie) i stwierdził, że pod tym względem jest ok. Dziecko waży 3,5 kg więc nie jest jakieś bardzo duże, aby miało mu nagle zabraknąć miejsca. Dotąd kopał i przeciągał się aż miło, silne, wyraźne ruchy. Teraz w dalszym ciągu spełnia normę dzienną 10 ruchów (a nawet więcej). Martwi mnie jednak, że wykonanie tych 10 ruchów zajmuje mu więcej czasu niż dotychczas oraz, że są one dużo słabsze. Zamiast kopniaków czy przeciągania odczuwam ledwie muśnięcia. Nie wiem czy ma to jakiś związek, ale w trakcie badania okazało się, że synek zmienił pozycję, w której był już od 24. tygodnia ciąży. Tzn. dalej jest główką w dół, ale obrócił się o 180 st. tak, że nóżki są po drugiej stronie niż dotąd (do tej pory były po mojej prawej stronie w trakcie badania po lewej, a dziś znowu odczuwam te lekkie ruchy po prawej, ale nieco wyżej, praktycznie u góry brzucha). Jako, że poprzedniej nocy ruchów nie czułam w ogóle. Wczoraj w ciągu dnia słabsze, dziś w nocy czułam, ale też wyraźnie słabsze. Dziś do teraz też niezbyt mocne. Lekarz stwierdził, że jeśli będę czuła jakiś niepokój, mam jechać do szpitala... Synek, mimo moich wątpliwości jednak "jakoś tam" się rusza więc nie chciałabym siać paniki. Nie bardzo wiem co robić. Dodam, że kilka razy dziennie pobolewa mnie brzuch (lekarz stwierdził, że to niewiele) jak na miesiączkę. Jest to kilkuminutowy niezbyt mocny ból, nie skurcze. Ponadto okazało się, że mam 1,5 cm rozwarcia, czop nie odszedł, a w każdym razie nie zauważyłam. Wiem, że sporo tych moich wątpliwości, ale będę wdzięczna za jakąś radę.

Reklama

Presska

39. tydzień ciąży to czas przygotowania do porodu. Pojawiają się skurcze przepowiadające. Na krótko przed rozpoczęciem porodu, w 39 tygodniu ciąży słabną nieco ruchy płodu. Ciężarne zawsze to zauważają i niepokoją się tym. Inny symptom zbliżającego się porodu to obniżenie dna macicy. Odejście czopa śluzowego. Jeśli lekarz badał przepływy i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości to może być pani spokojna. Jednak jeśli odczuwa pani niepokój z powodu osłabienia ruchów proszę udać się do szpitala. Ma pani do tego prawo, a spokój ciężarnej też jest ważny i bezpieczeństwo płodu również.

Reklama

Pozdrawiam serdecznie