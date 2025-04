Chociaż skurcze przepowiadające nie są na tyle skuteczne, by wypchnąć płód, w dziewiątym miesiącu ciąży mogą zapoczątkować proces skracania i rozwierania się szyjki macicy.

Skurcze przepowiadające w ciąży - jakie to uczucie

Delikatne napinanie brzucha możesz odczuwać przez całą ciążę. Na przykład podczas dłuższego spaceru, gładzenia lub jego masowania. Jednak to jeszcze nie są skurcze mięśnia macicy. Skurcze przepowiadające, inaczej skurcze Braxtona-Hicksa, mogą się zacząć po 20. tygodniu ciąży. Możesz je odczuwać jako:

napinanie brzucha np. po spacerze,

dotkliwą miesiączkę,

twardnienie brzucha (powinno trwać ok. 30 sekund)

lekki ucisk, jakby dziecko uciskało na kanał rodny,

ból uniemożliwiający wyprostowanie się,

Są też i takie przyszłe mamy, które twierdzą, że skurcze łapią je po kilkanaście razy dziennie i właściwie nie mogą przez nie chodzić. Jednak dla większości ciężarnych są niedostrzegalne i bezbolesne. Mięsień macicy napina się, przygotowując się do prawdziwych skurczów porodowych, które wypchną twoje dziecko, gdy nadejdzie termin rozwiązania.

Skurcze przepowiadające - przebieg



Skurcze przepowiadające zaczyna się od dna macicy (które znajduje się u góry twojego brzucha), powoli przesuwając się ku dołowi. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym skurcze przepowiadające są silniejsze.

W 8-9. miesiącu mogą występować nawet co 20-30 minut i trwać do 2 minut. Nic więc dziwnego, że łatwo wziąć je za sygnał rozpoczynającego się porodu. Jest jednak kilka istotnych różnic.

Jak odróżnić skurcze przepowiadające od porodowych

skurczom przepowiadającym nie towarzyszą żadne dodatkowe objawy (takie jak np. biegunka, plamienie, odejście czopu śluzowego lub wód płodowych)

przy skurczach Braxtona-Hicksa nie ma uczucia rozpierania,

nie występuje ból pleców czy brzucha,

nie stają się coraz mocniejsze czy częstsze, maksymalnie w ciągu godziny łagodnieją i całkowicie ustępują.

Jaką pozycję obrać podczas skurczów Braxtona-Hicksa?

Przede wszystkim zmień ułożenie ciała. Jeżeli skurcz złapał cię w trakcie spaceru – usiądź. Jeśli akurat leżałaś czy siedziałaś, wstań i pospaceruj przez chwilę. Skurcz powinien dzięki temu ustąpić.

Dobrym sposobem jest też kąpiel w ciepłej wodzie. Jeżeli wyjątkowo mocno odczuwasz skurcze przepowiadające, powiedz o tym lekarzowi prowadzącemu.

Skurcze przepowiadające - kiedy do szpitala

Gdy skurcze rozpoczną się nagle i z dość dużą siłą, dostosuj się do wyżej wymienionych rad i odczekaj godzinę. Jeśli masz problem z rozpoznaniem skurczy porodowych, a one nie przejdą (wręcz będziesz miała wrażenie, że się nasilają) jedź do szpitala.

Skurcze przepowiadające a ucisk w okolicy brzucha

Na 3–4 tygodnie przed porodem twoja macica obniży się. Jest to jeden z pierwszych objawów rozwiązania. Towarzyszą temu niekiedy dość lekkie skurcze. Wraz z obniżeniem się macicy główka dziecka również obniża się w kanale rodnym i przypiera się do wchodu miednicy, czyli do części kostnej.

Może uciskać pęcherz moczowy i mimo że łatwiej się w tym czasie oddycha, zauważysz pewnie, że częściej oddajesz mocz.

Obniżenie macicy ma też inne skutki. Zdarzają się np. ucisk w okolicy miednicy, bóle pachwin i krzyża, bolesne dźgnięcia w okolicy nerwu kulszowego i imitujące rwę kulszową (obok kości ogonowej). To jednak jeszcze nie początek porodu, lecz tylko skutek niskiego usadowienia główki dziecka.

