Jeśli spodziewasz się dziecka, na pewno masz świadomość, jak ważne jest teraz zdrowe odżywianie. Wszystko, co sama zjadasz, trafia również do płodu. Dlatego zrezygnowałaś z kawy, nie zażywasz też żadnych używek. Ale czy to wystarczy?

Reklama

Okazuje się, że niekoniecznie. Niektóre składniki odgrywają niezwykle ważną rolę dla prawidłowego rozwoju dziecka, ale nie jest łatwo (lub czasami w ogóle jest to niemożliwe) dostarczać ich odpowiednią dawkę wyłącznie wraz z pożywieniem. Należy je zwyczajnie suplementować w postaci tabletek. O jakie składniki chodzi?

Składniki niezbędne w diecie ciężarnej

1. Kwas foliowy

Jest niezbędny, by zapobiec wadom cewy nerwowej, których konsekwencjami mogą być ciężkie wady wrodzone mózgu i rdzenia kręgowego, jak bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, przepuklina mózgowa. Kwas foliowy chroni też przed porodem przedwczesnym i ryzykiem urodzenia dziecka

z niską masa ciała. Jest też niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu malca.

2. Kwas DHA

Kwas dokozaheksaenowy to jeden z niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. W ciąży zmniejsza on ryzyko porodu przedwczesnego (i to o ponad 85 proc.!). Z badań wynika, że kobiety, które nie miały niedoborów DHA, były w dużo mniejszym stopniu narażone na wystąpienie stanu przedrzucawkowego czy depresji poporodowej. Kwas DHA jest też bardzo ważny dla rozwoju mózgu dziecka oraz dla wzroku – stanowi bowiem 60 proc. materiału budulcowego kory mózgowej i aż 95 proc. siatkówki oka.

3. Witamina D

Sto procent noworodków urodzonych w Polsce ma niedobory witaminy D, i to niezależnie od tego, czy przyszły na świat zimą czy latem. Oznacza to duże ryzyko pojawienia się u nich powikłań.

Odpowiednia ilość witaminy D w czasie ciąży zapobiega stanowi przedrzucawkowemu, zmniejsza ryzyko niskiej masy urodzeniowej dziecka. Konsekwencje niedoborów witaminy D w tym okresie dziecko może odczuwać nawet przez całe życie. Ma ona wpływ na jego rozwój intelektualny, układ nerwowy, podatność na infekcje, alergię i astmę, cukrzycę typu 1 i inne choroby autoimmunologiczne. Są też badania, które łączą niedobór witaminy D z pojawieniem się schizofrenii.

4. Jod

Nawet niewielki niedobór jodu może mieć wpływ na przebieg ciąży, a potem na późniejszy rozwój dziecka. To częsta przyczyna opóźnienia intelektualnego i nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego malca. Kobiety, które we wczesnej ciąży miały duże niedobory jodu, cztery razy częściej rodzą dzieci, u których rozwija się potem ADHD i autyzm. Dzieci te mają też problemy z uczeniem się.

5. Żelazo

Niedobór żelaza to najczęstszy problem w ciąży. Powoduje niedokrwistość, której konsekwencje są bardzo poważne zarówno w czasie ciąży, jak później dla dziecka. Niedobory żelaza mogą być przyczyną niskiej masy urodzeniowej noworodka i pogorszenia się zdolności intelektualnych w starszym wieku.

Przeczytaj też inne porady dla ciężarnych:

Kiedy można poczuć pierwsze ruchy dziecka?

Jak przebiega ciąża tydzień po tygodniu?

Dlaczego waga w ciąży rośnie?

Jak rośnie brzuch w ciąży?

Reklama

Na podstawie artykułu Katarzyny Pinkosz w magazynie Mamo to ja