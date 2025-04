1. Umów się na mieście

Staraj się wychodzić co najmniej 2 razy w miesiącu. Takie spotkania motywują do pracy nad sobą na co dzień. Pamiętaj - to że wyjdziesz na 2 godziny, wcale nie oznacza, że jesteś złą mamą i zaniedbujesz swoją obowiązki. To żaden grzech!

2. Załóż obcasy

Nawet niewysoki słupek sprawia, że mimowolnie wciągasz brzuch i napinasz pośladki. Dzięki temu wyglądasz smuklej!

3. Rób staranny makijaż

Każda kobieta lubi czuć się atrakcyjnie. A nic nie dodaje tak pewności siebie, jak starannie wykonany makijaż! Maluj się nie tylko na wieczorne wyjścia (które zapewne zdarzają się jedynie od czasu do czasu...), ale również podkreślaj swoja urodę na co dzień. To bardzo ważne dla twojego samopoczucia!

4. Zadbaj o to, co i ile jesz

Tak naprawdę planowanie posiłków to punkt wyjścia dla wszystkich diet odchudzających. Jeśli nie wiesz, co będziesz jeść w trakcie posiłków, zwykle na koniec okazuje się, że zjadasz zbyt dużo i zbyt... kalorycznie. Planowanie posiłków = kontrola wagi.

5. Pij dużo wody

Przed każdym posiłkiem wypijaj szklankę wody. Dzięki temu oszukasz żołądek i w efekcie zjesz mniej. To naprawdę działa!

6. Skończ z przekąskami

To właśnie podjadanie jest głównym winowajcą wzrostu wagi. Nie potrafisz się odzwyczaić od jedzenia przekąsek? Wybieraj te, które nie zaszkodzą twojej figurze!

7. Więcej się ruszaj

Jeśli od porodu minęło 6 tygodni i lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, zacznij powrót do formy od dłuższych spacerów. Nie tylko dotlenisz organizm, ale powoli zaczniesz przyzwyczajać organizm do wzmożonej aktywności fizycznej.

8. Polub brzuszki

Jesteś przerażona wyglądem twojego brzucha po ciąży? Nie ma co się załamywać - od narzekania jeszcze nikt nie zaczął dobrze wyglądać. Zamiast rozpamiętywać czasy liceum, weź się do roboty!

9. Ćwicz mięśnie Kegla

To ćwiczenie nie tylko pomoże ci uniknąć problemu nietrzymania moczu po porodzie, ale również wpłynie na poprawę jakości życia seksualnego. Naprawdę warto!

10. Zadbaj o wypoczynek

Nic tak nie dodaje energii ciału i blasku cerze, jak wypoczynek. Porozmawiaj z partnerem, byś i ty miała chociaż jeden dzień w tygodniu na relaks. To wpłynie pozytywnie nie tylko na macierzyństwo i twoje samopoczucie, ale i jakość związku!