Ser w ciąży wydaje się być niegroźny, ale niektóre typy mogą przyczyniać się do chorób, np. listeriozy. W ciąży są one niedozwolone ze względu na ryzyko zakażenia, ale warto wiedzieć, że sery twarde są bezpieczniejsze, niż te miękkie, bo zawierają mniej wody.

Sery dozwolone w ciąży

W ciąży można spożywać sery w umiarkowanych, racjonalnych ilościach i różnego typu. Są bogate w białko, witaminy z grupy B czy ważne dla matki i dziecka pierwiastki. W ciąży można jeść tzw. sery miękkie (np. kozi), ale należy jednak upewnić się, że są wyprodukowane z pasteryzowanego mleka.

Sery twarde (np. cheddar) są też dozwolone, ale również dotyczy ich reguła przyjaznego składu: nie kupuj serów od nieznanych producentów bez wyraźnego dopisku, czy ser lub mleko, z którego jest wykonany, został poddany obróbce termicznej. Sery pleśniowe nie są zalecane (wzmagają także zaparcia w ciąży), chyba że zostaną poddane obróbce cieplnej (gdy ser zaczyna parować to znaczy, że można go spożyć).

Mozzarella w ciąży

Najczęstszą wątpliwość budzi jedzenie mozzarelli w ciąży. Jest to ser miękki i wodnisty, którego nie poddaje się obróbce termicznej, dlatego czytając skład należy zwrócić uwagę, czy mozzarella została zrobiona z mleka pasteryzowanego, czy nie.

Ser feta w ciąży

Ser feta (jeśli jest z mleka niepasteryzowanego) nie jest zalecany. Prawdziwy ser feta powstaje głównie z pasteryzowanego mleka owczego. Niekiedy posiada dodatek mleka koziego. Jest źródłem białka i witamin, warto podawać go z oliwką czy grillowanymi warzywami.

Parmezan w ciąży

Parmezan w ciąży i jego odmiany, pecorino czy cheddar, to sery twarde, a mleko wykorzystywane w procesie produkcji oryginalnego sera jest wielokrotnie badane, w związku z tym ryzyko zarażenia się jakąkolwiek chorobą jest znikome. Parmezan w ciąży w teorii nie jest wskazany właśnie z powodu używania do jego produkcji mleka niepasteryzowanego, niemniej jednak użycie sera w towarzystwie gorącego dania, zmniejsza ryzyko zarażenia jeszcze bardziej.

Sery dozwolone w ciąży:



serek wiejski,

serek śmietankowy,

serek homogenizowany,

paneer,

ricotta,

halloumi,

ser kozi (z mleka pasteryzowanego)

ser twarogowy,

sery przetworzone, np. serki do smarowania,

ser biały,

ser żółty Gouda lub Emmentaler,

ricotta,

paneer,

mascarpone,

feta (z mleka pasteryzowanego)

Sery zakazane w ciąży

Sery zakazane w ciąży to przede wszystkim te, które są pleśniowe i dojrzewające z pleśnią białą lub niebieską (np. bleu). Pamiętaj, by nie jeść ich zbyt często i staraj się poddawać je obróbce termicznej. Może się też zdarzyć, że choć przed ciążą dobrze wpływały na twoje samopoczucie, w trakcie ciąży mogą przyczyniać się np. do migreny. Lepiej z nich zrezygnuj.

Ser pleśniowy w ciąży

Ser pleśniowy to skarbnica białka, fosforu i wapnia, które stanowią podstawowy budulec zębów oraz kości. We Francji podaje się je nawet maluchom, a w ciąży są niewskazane. Co ciekawe, bakterie w serach pleśniowych giną w temp. ok. 100°C, ale produkty tracą swoje właściwości i walory smakowe.

Tego rodzaju sery nie zawierają w swym składzie błonnika, dlatego spożywane w dużych ilościach mogą prowadzić do zaparć, a to jedna z uporczywych dolegliwości ciążowych.

Ser kozi w ciąży

Istnieje kilkaset gatunków sera koziego i nie ma możliwości jednoznacznie stwierdzić, czy ser kozi w ciąży jest dozwolony, czy nie. Ważne jest, by kupować ten typ sera z precyzyjną adnotacją producenta, z jakiego mleka został wykonany

Ser kozi cechuje się walorami zdrowotnymi. Większość serów kozich wyrabia się dziś z mleka pasteryzowanego. Mleko kozie jest bardzo niehomogeniczne: zawiera w sobie duże ilości bakterii, które mogą szkodzić zdrowiu, dlatego konieczna jest uważna produkcja z zachowaniem najwyższych standardów.

Camembert w ciąży

Miękkie sery z białą skórą nie są wskazane w ciąży. Camembert jest wytwarzany z niepasteryzowanego mleka krowiego, przy udziale pleśni Penicillium camemberti. Serowa masa formowana jest w małe krążki i co ciekawe, camembert powinien być jadany maksimum tydzień od daty jego produkcji.

Gorgonzola w ciąży

Gorgonzola jest serem włoskim i wytwarza się go z mleka krowiego, pasteryzowanego lub niepasteryzowanego. Dojrzewa około 3-6 miesięcy, sery zostają nakłuwane, po to by umożliwić pleśni odpowiedni rozwój i dostanie się do ich struktury. Gorgonzola ma pomarańczową skórkę oraz biało-żółty, miękki i lekko słodki miąższ.

Inne sery zakazane w ciąży:



brie,

roquefort,

Chaumes,

Chevre,

Pont,

tomme,

Roncal,

sery meksykańskie,

oscypki,

bryndza.

