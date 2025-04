Jeszcze do niedawna seks w ciąży uchodził za temat tabu, a przez wielu uznawany był za coś niedopuszczalnego. Jak się okazuje, seks w ciąży nie jest zabroniony, a przez wielu lekarzy bywa nawet zalecany.

Seks a uszkodzenie płodu

To totalny mit! Unikaj alkoholu, używek, stresu, niezdrowego jedzenia, ale nie seksu. Jeśli ciąża rozwija się prawidłowo, nie musisz obawiać się zbliżenia. Twoje dziecko jest bardzo dobrze chronione przez macicę i wody płodowe. Kiedy będziesz kochać się ze swoim partnerem, maluch może odczuwać jedynie delikatne kołysanie czy niewielkie skurcze macicy, które na pewno mu nie zaszkodzą.

Trymestry ciąży a seks

W pierwszym trymestrze ciąży nie odczujesz zapewne prawie żadnego dyskomfortu. Twój brzuszek będzie niewielki, więc spokojnie możecie sobie pozwolić na różne formy zbliżenia. Uważaj jednak na piersi, które mogą być nieco bardziej wrażliwe niż dotychczas. Drugi trymestr to czas, gdy zaokrąglisz się bardziej, a twoje libido na pewno wzrośnie. Niewątpliwie staniesz się atrakcyjniejsza dla partnera, a wasza miłość, również fizyczna, będzie kwitła. Pomimo powszechnej opinii w trzecim trymestrze ciąży również można uprawiać seks. Nie będziecie mogli pozwolić sobie na wszystkie pozycje, ale część z nich da wam dużo przyjemności. Co więcej, wielu lekarzy zaleca w ostatnich tygodniach ciąży zbliżenia, ponieważ to właśnie one mogą przyspieszyć ciążę.

Pozycje seksualne

Seks w ciąży nie wpłynie negatywie na dziecko, za to może ci i twojemu partnerowi dać dużo przyjemności. Poznaj 5 pozycji seksualnych, które uznawane są za najbezpieczniejsze dla mamy i malucha:

pozycja boczna pozycja na jeźdźca pozycja "kąt prosty" pozycja tylna pozycja klasyczna (partner koniecznie musi opierać się na łokciach, aby nie uciskać twojego brzucha)

