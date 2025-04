Seks w 40. tygodniu ciąży

Reklama

Podczas kiedy się kochamy z mężem delikatnie uciskamy brzuszek... Czy nic się nie dzieje z naszą córeczką??? Zawsze po seksie mam skurcze, twardnienie brzuszka i ból tak jakby cały ale bardziej boli na dole. Dodam, że to moje pierwsze dziecko.

Monika

Myślę, że dolegliwości(ból w dole brzucha) występują z powodu tego iż w okresie okołoporodowym płód już jest nisko- tzn. przyjął pozycję do porodu. W czasie współżycia nic złego nie dzieje się z córeczką. Stosunek seksualny może pomóc w przygotowaniu szyjki macicy do porodu. Nasienie zawiera prostaglandyny- są to hormony uelastyczniające szyjkę macicy. Orgazm stymuluje skurcze macicy.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna

Reklama

Zobacz także:

Ciąża tydzień po tygodniu!