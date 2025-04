140 testów klinicznych przeprowadzonych w przeciągu ponad 20 lat i 15 000 przebadanych w tym czasie pacjentów potwierdziło skuteczność opasek akupresurowych SEA-BAND (I). Oto niektóre z nich(II):

Badanie skuteczność opasek SEA-BANDS w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży. M. Colleen Stainton, RN, DNS, Faculty of Nursing, University of Calgary, Alberta, Canada E. Jo Ann Neff, RN, PhD, School of Nursing, East Carolina University, Greenville, USA

Badanie krzyżowe metodą podwójnie ślepej próby (N=60) z kontrolą placebo.

WYNIK: 60-procentowa skuteczność opasek SEA-BANDS w łagodzeniu mdłości i wymiotów w ciąży w porównaniu do 30-procentowej skuteczności placebo.

Bez środków farmakologicznych = brak interakcji z lekami = brak skutków ubocznych



Ocena skuteczności opasek SEA-BAND została również oceniona w badaniach przeprowadzonych przez Romualda Dębskiego i Karinę Matusiak

II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Szpital Bielański, Warszawa, ul. Cegłowska 80

Badanie trwało w okresie marzec-kwiecień 2014. Dotyczyło skuteczności opasek SEA-BAND w niwelowaniu nudności i wymiotów u ciężarnych kobiet, będących pacjentkami Przyszpitalnej Poradni. Badaniu poddano 31 pacjentek, w wieku 28-44 lat, w ciążach o zaawansowaniu między 6Hbd, a 14Hbd. Kobiety miały nosić je przez okres tygodnia.

fot. materiały prasowe

Co pokazały wyniki? (III)

Aż 87% skuteczność! Po 7 dniach Pacjentki zauważyły znaczne zmniejszenie dolegliwości. Nudności ustępowały zupełnie lub pozostawały na nieznacznym poziomie.

SEA-BAND to naturalne i skuteczne rozwiązanie na znaczne zmniejszenie mdłości i nudności u kobiet w ciąży. Ich działanie oparte jest na akupresurze - czyli odpowiednym ucisku punktu odpowiedzialnego za zapobieganie lub hamowanie mdłości. Opaski akupresurowe SEA-BAND mogą być stosowane wiele razy. Wystarczy myć je pod bieżącą wodą.

Korzyści ze stosowania opasek akupresurowych SEA-BAND:

działają bardzo szybko - nawet do 5 min. od założenia

sprawdzona metoda akupresury

-140 testów, 15000 pacjentów

są wielokrotnego użytku

gwarancja skuteczności lub zwrot gotówki

CENA: OK. 40 zł

Oryginalne angielskie opaski akupresurowe SEA-BAND mają również zastosowanie przy chorobie lokomocyjnej, chemioterapii, mdłościach migrenowych. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Zapewniają całkowity komfort stosowania.

Działają nawet po 5 minutach od momentu założenia!

Gwarancja skuteczności lub zwrot gotówki.

fot. materiały prasowe

(I)www.opaskinanudnosci.pl

(II)Liczne publikacje m.in w The Lancet, British Medical Journal, Journal of the Royal Society of Medicine, Journal of the American Society of Obstericians&Gynaecologists

(III)Szczegółowe informacje na temat badania: https://www.forumginekologii.pl/artykul/ocena-skutecznosci-opasek-sea-band-w-niwelowaniu-nudnosci-i-wymiotow-u-ciezarnych