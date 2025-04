Choć przyjęło się generalizować, że ryby w ciąży są bardzo wskazane, wiele gatunków znajduje się na liście zakazanych do spożycia przez ciężarne. Korzyści płynące z jedzenia ryb w ciąży są bardzo duże, dlatego warto posiłkować się naszym pomocniczym zestawieniem, bilansując dietę, a nie eliminując poszczególne gatunki ryb.

Reklama

Ryby dozwolone w ciąży

Przyszła mama może jeść ryby 2-3 razy w tygodniu, najlepiej morskie, z uwagi na wysoką zawartość kwasów omega-3, które korzystnie wpływają na rozwijający się płód. Warto postawić na różnorodność gatunków i sposobów przygotowania ryby. Warto jeść w ciąży ryby łowione z Pacyfiku, Atlantyku oraz Morza Północnego, niedrapieżne i tłuste. Chodzi o gatunki:

łosoś norweski i atlantycki (zerknij na prosty przepis na pieczonego łososia)

śledź,

szprotki,

sardynki,

sola,

pstrąg tęczowy,

dorsz atlantycki,

makrela atlantycka,

karp.

Mintaj w ciąży

Mintaj to ryba z rodziny dorszowatych, niskokaloryczna, a bogata w cenne białko. Zawiera śladowe ilości metali ciężkich. Mintaj kupowany jako surimi lub paluszki rybne może tracić swoje właściwości, niemniej jednak mintaj jest rybą wymienianą na pierwszym miejscu pośród gatunków wskazanych dla kobiet w ciąży.

Dorsz w ciąży

Popularne i delikatne mięso dorsza uwielbiają nawet dzieci. Ryba ta jest bardzo zdrowa, delikatna, krucha, rozpływa się w ustach zwłaszcza, jeśli jest dobrze przygotowana (zerknij na pyszny przepis na dorsza pieczonego). Dorsz w ciąży nie powinien być częstym posiłkiem w diecie ciężarnej, jeśli jego pochodzenie jest wątpliwe. Najlepiej kupić go w formie mrożonej, a po świeżego dorsza udać się do pobliskiej hodowli.

Ryby zakazane w ciąży

W czasie ciąży zrezygnuj z ryb drapieżnych - te kumulują zanieczyszczenia, a także mają w sobie wysoki poziom rtęci. Rtęć bardzo szybko przedostaje się do łożyska i przyczynia się do uszkodzeń płodu, a zwłaszcza mózgu oraz układu nerwowego. Ogranicz ryby morskie i słodkowodne:

rekina,

tuńczyka,

marlina,

miecznika,

okonia,

płoć,

szczupaka,

sandacza,

miętusa,

pangę,

tilapię.

Rzadziej, nie eliminując z diety, możesz jeść ryby o mniejszej zawartości rtęci niż te powyżej, ale pamiętaj by pochodziły ze sprawdzonych źródeł, np.

halibut,

węgorz.

Makrela bałtycka w ciąży

To bardzo lubiana ryba, która potocznie jest zakazana w ciąży, ale w nadmiernej ilości. W mięsie makreli często stwierdza się podwyższony poziom niezbyt korzystnych dla zdrowia metali ciężkich, m.in. arsenu (jego skumulowanie może wywoływać choroby serca). Zrezygnuj raczej z makreli bałtyckiej na rzecz atlantyckiej.

Ryby wędzone w ciąży i sushi

Wędzone ryby w ciąży powinnaś skreślić z jadłospisu lub mocno ograniczyć ich spożywanie. Wędzona ryba w ciąży może przyczynić się w przyszłości do rozwoju alergii u dziecka.

Łosoś wędzony w ciąży

Lubiany, popularny i łatwo dostępny łosoś wędzony, w ciąży powinien być spożywany rzadko, jako dodatek do dania, np. tortilli warzywnej. Kupuj mrożonego łososia od sprawdzonych sprzedawców.

Makrela wędzona w ciąży

Choć wędzona makrela to ryba tłusta, bogata w cenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, to nie jest wskazana w ciąży z uwagi na prawdopodobieństwo zawierania metali ciężkich histaminę, która może prowadzić do reakcji uczuleniowych.

Sushi w ciąży

Sushi, w którym znajduje się surowa ryba, może doprowadzić do zatrucia bakteriami listeria monocytogenes, a te wywołują niebezpieczną listeriozę - tę samą groźną chorobę, którą może spowodować jedzenie niektórych serów w ciąży. Zrezygnuj ze spożywania surowego mięsa ryb i owoców morza. Sushi możesz jeść z rybą, która została poddana obróbce termicznej.

Reklama

Czytaj także: 10 produktów uchodzących za zakazane w ciążyKawa w ciąży - czy jest dozwolona?Odżywianie i suplementacja w ciąży miesiąc po miesiącu