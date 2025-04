Ruchy płodu u wieloródki

Jestem w 19 tygodniu ciąży, to trzecia ciąża. W dwóch poprzednich ciążach ruchy czułam od 17 tygodnia, z dnia na dzień były częstsze i silniejsze (co chyba jest zrozumiałe, dziecko rośnie jest silniejsze to i ruchy są lepiej odczuwane). W tej ciąży jest inaczej, ruchów prawie nie czuję. Jakieś bardzo delikatne poruszenie, raz na parę dni (zastanawiam się czy i to dobrze odczytuję - może to ruchy jelit). Zaczynam się martwić, czy aby wszystko jest dobrze. Czy jako wieloródka powinnam czuć już wyraźnie ruchy?



Teresa

Dość często wieloródki odczuwają pierwsze ruchy płodu już pod koniec 16 czy 17 tygodnia ciąży. Jednak wiele źródeł jako optymalny czas pierwszych ruchów płodu u wieloródek podaje koniec 18 tygodnia ciąży.

Położnictwo to taka dziedzina wiedzy, w której nie zawsze wszystko dzieje się schematycznie. To, kiedy czuć ruchy dziecka, zależy od wielu czynników. Myślę, że jeśli jest pani zaniepokojona, warto wybrać się do lekarza, aby sprawdził tętno płodu.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna