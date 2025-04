Ruchy płodu

Jestem w 34 tygodniu ciąży i w zasadzie odkąd poczułam pierwsze ruchy dziecka męczy mnie jedno pytanie, które wielokrotnie zadawałam mojemu lekarzowi, ale konkretnej odpowiedzi nie uzyskałam. Piszę z nadzieją, że uzyskam takie informacje od pani i wreszcie będę spała spokojnie, świadoma i pewna, że z moim dzieckiem jest wszystko w porządku. Wszystkie moje znajome, które są w ciąży mówią, że ich dzieci mają stałe pory, kiedy się ruszają, a niekiedy wiercą się i kopią praktycznie cały czas, wybudzając je nawet w środku nocy. Moje maleństwo ma okresy aktywności czasem przez cały tydzień wierci się codziennie, ale raczej są to obroty, bądź wypychania części ciałka pod powierzchnią mojej skóry. Rzadziej zdarzają się takie solidne kopniaki. Natomiast czasem bywają 2 czy 3 dni, kiedy przez większość dnia nie czuję dziecka w ogóle, albo poczuję pojedyncze, leniwe przekładanie rączki czy nóżki pod powierzchnią mojej skóry i koniec. Lekarz pożyczył mi do domu taki przenośny detektor tętna płodu i kiedy mam takie dni to 2 razy dziennie sprawdzam tętno i zawsze jest w porządku. Droga położno, proszę mi powiedzieć czemu się tak dzieje? Czy to może świadczyć o jakiejś chorobie mojego dziecka? Czy po prostu każdy maluszek jest inny? Jedne są bardziej ruchliwe inne mniej? Czy mam się martwić? Dodam, że według usg moje dziecko rozwija się prawidłowo a jednak ciągle się martwię.

Kasia

Myślę, że niepotrzebnie się pani martwi skoro płód rozwija się prawidłowo – potwierdza to badanie usg. Nie występują żadne wypadania w tętnie płodu – wie to pani, ponieważ ma pani „wypożyczony” detektor tętna i mierzy pani tętno płodu w czasie kiedy można by podejrzewać jakieś nieprawidłowości. Takie zachowanie płodu wynika z jego indywidualności. Jedne płody ruszają się intensywnie wieczorem inne rano, a jeszcze inne lubią baraszkować w nocy. Najważniejsze to obserwować ruchy płodu i reagować gdyby ich zabrakło. Proszę aż tak bardzo nie porównywać swojego maluszka z innymi maluszkami. Czasami takie postępowanie może być szkodliwe dla przyszłej mamy – wywołuje niepokój. Zawsze może pani wykonać szczegółowe usg trójwymiarowe - może wtedy będzie pani spokojniejsza, ze nie ma żadnych nieprawidłowości.

Celina Fręczko, położna